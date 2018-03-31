Как сохранить здоровье позвоночника

Мы вспоминаем о позвоночнике только тогда, когда чувствуем дискомфорт и боль. Но стоит ли этого ждать? Пришло время подумать о том, что спина тоже нуждается в тщательном уходе и заботе. От состояния позвоночника зависит здоровье всего организма.

Именно поэтому люди, которые работают в нервной обстановке и подвержены частым стрессам, могут испытывать боль между лопатками, в области шеи или в пояснице. Все это непомерным грузом ложится не только на наши плечи, но и на спину, а со временем – и на весь организм. Деформируются диски позвоночника, ущемляются нервы. Неудивительно, что проблемы со спиной присутствуют у каждой второй украинки. Бывает, что заболевание усугубляется настолько, что помочь могут только специалист и серьезное длительное лечение.

От состояния позвоночника зависит здоровье всего организма. Частые мигрени, застойные явления в области малого таза или «пошаливание» печени могут быть следствием проблем в каком-то из его отделов. Нужно признать, что нередко мы сами провоцируем их возникновение – привыкаем сутулиться, сидеть нога на ногу, ходить с опущенной головой и носить обувь на слишком высоком каблуке… В результате формируется неправильная осанка. Со временем к этому добавляются малоподвижный образ жизни и сидячая работа. Кроме того, спина очень чутко реагирует на наше психологическое состояние. Именно поэтому люди, которые работают в нервной обстановке и подвержены частым стрессам, могут испытывать боль между лопатками, в области шеи или в пояснице. Все это непомерным грузом ложится не только на наши плечи, но и на спину, а со временем – и на весь организм. Деформируются диски позвоночника, ущемляются нервы. Неудивительно, что проблемы со спиной присутствуют у каждой второй украинки. Бывает, что заболевание усугубляется настолько, что помочь могут только специалист и серьезное длительное лечение.

Не допустить проблему проще простого!

К счастью, избежать подобного печального сценария и сохранить здоровье спины в наших силах. Независимо от места и времени, ты можешь создать для нее комфортные условия. Залог успеха – постоянство, систематичность и, конечно же, любовь к себе. Положительные результаты не заставят себя ждать!

Дома. Купи ортопедический матрас и подушку – они обеспечат правильное положение тела во время сна, полноценное расслабление мышц и улучшение кровообращения. Как результат – крепкий сон, полноценный отдых и здоровая спина.

После пробуждения посвяти пару минут «ленивой» гимнастике. Для этого представь себя кошкой – не спеша, с удовольствием потянись в разные стороны, сделай несколько мягких вращений стопами и кистями, осторожно разомни шею и воротниковую зону. Очень скоро «кошачья» разминка войдет в привычку, пробуждение станет легким и приятным, а тело – более гибким и подвижным.

На работе. Если большую часть времени приходится сидеть, постарайся делать это правильно. Долго находясь в сидячем положении, мы автоматически немного «оседаем», что приводит к излишнему напряжению поясницы. Чтобы ослабить это давление, спину нужно держать прямо, подтянув живот и расправив плечи. Привыкнуть к такой позе можно с помощью фитбола – просто замени им офисное кресло. Никакого волшебства: чтобы удержаться на мяче, волей-неволей придется сидеть правильно. Каждый час делай легкую разминку: встань спиной к углу стены, обхвати его лопатками и, не отрывая ступни от пола, потянись вверх. Если же на работе ты в основном стоишь, не замирай надолго в одном положении, чаще переминайся с ноги на ногу, ходи. Посвяти несколько минут отдыху, присев и подняв ноги на возвышение. Кроме того, старайся не пользоваться лифтом и в течение дня уделяй пару минут легкой разминке – потянись, сделай несколько вращений плечами и шеей.

Всегда в отличной форме!

Если ты работаешь не фитнес-тренером, недостаток движения придется компенсировать. Лучше всего – с помощью спорта. Идеальные варианты фитнеса для спины – плавание, аквааэробика, йога и пилатес.

Плавание и аквааэробика. Секрет их целительного воздействия – выталкивающая сила воды. Она создает ощущение легкости и невесомости, исключает перенапряжение позвоночника, суставов и сухожилий и минимизирует риск получения травм. Зато мышцы в воде работают в полную силу! Кроме того, вода – идеальная среда для отдыха и расслабления, ведь она обладает способностью смывать негативные эмоции и стресс. Для ощутимого эффекта водным процедурам нужно уделять два-три часа в неделю.

Массаж. Идеальное дополнение к фитнесу. В зависимости от целей, пробуй разные его виды. Классический оздоровительный поможет «поставить на место» спину. Постоянно его делать не нужно – достаточно 10-дневного курса два раза в год. Главное условие – квалифицированный массажист. Для эффекта расслабления и снятия стресса отлично подойдет экзотический массаж – например, тайский, стоунтерапия (массаж теплыми камнями) или массаж с применением мешочков, наполненных смесями целебных трав.

Но помни: регулярные курсы массажа не исключают спорт и гимнастику, мышечный корсет необходимо поддерживать в форме всегда! То есть – каждый день нужно делать зарядку.

Зоны повышенного риска

Следи за осанкой! Можно воспользоваться проверенным методом наших прабабушек. Вдали от любопытных взглядов водрузи на голову толстую книгу и пройдись по квартире. Энциклопедический словарь подойдет идеально! Можно усложнить упражнение: на книгу поставить стакан с водой и попробовать пройтись на носочках, не пролив ни капли! Есть и другой способ – просто представь, что к макушке привязана нитка, за которую кто-то тянет вверх. Этот метод поможет выработать царственную осанку, которая очень скоро станет привычным положением твоего позвоночника. А если у тебя дома есть турник, виси на нем каждый день, медленно поднимая ноги под прямым углом – заодно подкачаешь мышцы пресса.

Не поднимай тяжести! Хотя наш опорно-двигательный аппарат способен выдерживать немалые нагрузки, не нужно этим злоупотреблять. Лечение остеохондроза обойдется значительно дороже, чем оплата труда грузчиков. Не поднимай тяжести больше 10 кг, а если приходится носить покупки из супермаркета, приобрети специальную сумку на колесиках. А еще лучше – поручи закупки продуктов любимому: он вполне способен с этим справиться. Однако спину перегружает не только вес «извне», но и собственный. Риск смещения позвонков увеличивается в два раза уже при весе, на 20 кг превышающем норму. Поэтому во время беременности укрепление мышечного корсета специальными упражнениями, гимнастикой на фитболе и плаванием в бассейне – насущная необходимость.

Плавная походка. Стопа сообщает нашему мозгу, как следует сделать следующий шаг и изменить положение тела. Следи за состоянием своих ступней: даже легкая хромота, вызванная неудобной тесноватой обувью, мозолями, потертостями или натоптышами, влияет на твою походку, следовательно, и на нагрузку позвоночника. Кроме того, обязательно тренируй мышцы стопы, поднимая пальцами носовой платок и катая по полу скалку – хотя бы два раза в неделю. Дома чаще ходи босиком, на носочках и пятках. А обувь на слишком высоком каблуке (от 4 см) носи как можно реже и не более 2 часов кряду.

Удовольствие и релакс

Центры красоты предлагают комплексные программы, которые одновременно оздоравливают спину, снимают стресс и улучшают состояние кожи. Как правило, сеанс такой терапии длится полтора-два часа. Приятная музыка, мерцание свечей и приглушенный свет создают умиротворяющую атмосферу, а специальные средства на основе целебных ароматических масел и растительных компонентов расслабляют мышцы, снимают напряжение и боль. Spa-комплекс состоит из пилинга, расслабляющего массажа, нанесения маски и крема. Специалисты утверждают, что эффект от таких процедур равносилен поездке на курорт. После столь приятного времяпрепровождения улучшается настроение, повышается жизненный тонус, исчезает боль в спине. Кожа насыщается питательными компонентами и становится гладкой и очень нежной.

Не допусти заболеваний

Эти два недуга чаще других вызывают боль в спине. Прими меры профилактики!

Остеохондроз – изменение структуры межпозвонковых дисков. Признаки – боли в области позвоночника (в шее, затылке при грудном и шейном остеохондрозе, в области поясницы – при крестцовом и поясничном), ограничение его подвижности, хруст в области шеи.

Методы профилактики: укрепление мышечного корсета, йога.

Остеопороз – заболевание, связанное с нарушением обмена веществ: кости становятся хрупкими. После 50 лет чаще встречается у женщин.

Методы профилактики: ешь достаточно продуктов, содержащих кальций, – творога, сыра, рыбы. Если у тебя есть наследственная предрасположенность к заболеванию, твои виды спорта – плавание, лыжи, коньки, велотренажер.

Пилатес для позвоночника

Этот комплекс укрепляет мышечный корсет, формирует осанку, устраняет боли, вызванные стрессом. Эффект ты заметишь уже через 8-10 занятий. При условии, что каждое упражнение повторишь 10-15 раз.

1 Ляг на спину, медленно подними колени к груди, после этого выпрями ноги, обхвати их руками, потянись. Прими исходное положение, расслабься.

2 Лежа на животе, приподними голову, на вдохе обхвати руками лодыжки, прогнись.

3 Забрось ногу на ногу в положении сидя. Левая рука – на левом колене. Правая – за спиной. Надавливая локтем на колено, старайся заглянуть за спину.

4 Стоя на четвереньках, поочередно поднимай ноги в стороны параллельно полу так, чтобы угол с корпусом составлял 90 °.

5 Из этого же исходного положения поочередно поднимай ноги вверх.

6 Ляг на спину, подтяни колени к груди, подбородок прижми к груди. Перекатывайся впередназад.

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