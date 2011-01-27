В Косово незаконно торговали человеческими органами?

Миссия Европейского Союза EULEX планирует начать расследование обвинений в незаконной торговле человеческими органами в Косово.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Майя КОЩАНЧИЧ, отвечая на просьбу прокомментировать принятую 25 января Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюцию.

«Наша позиция четкая: мы воспринимаем все », - сказала она.

«Верховный представитель ЕС и страны-члены полностью поддерживают, чтобы EULEX занималась этими вопросами», - добавила представитель Еврокомиссии.

При этом пресс-секретарь Верховного представителя ЕС отметила, что миссия EULEX уже дважды обращалась к автору доклада в ПАСЕ Дику МАРТИ с просьбой предоставить факты для проведения расследования.

М.КОЩАНЧИЧ также отметила, что для начала подобного рода расследования не потребуется изменений мандата миссии EULEX.

25 января ПАСЕ призвала к проведению международного расследования фактов незаконной торговли органами людей в Косово.

В докладе, в частности, имеются свидетельства того, что из тел заключенных, находившихся в секретных тюрьмах под контролем Косовской Армии Освобождения, изымались без их согласия и продавались за рубеж для трансплантации различные органы.

В докладе также упоминаются жалобы на существование тесной связи между организованной преступностью и политическими кругами Косово.