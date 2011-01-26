Аэропорт – по определению опасное место

Как полностью оградить огромный международный аэропорт от теракта вроде того, что произошел вчера в Домодедово? - вопрошает The New York Times. "Это невозможно, говорят опрошенные мной эксперты по безопасности. Аэропорт - по определению общественное место, к которому необходим относительно свободный доступ", - пишет журналист Джо Шарки.

Эксперты давно заявляют, что в системе безопасности аэропортов существуют большие бреши, которым не уделяют внимания, а большую часть денег и сил тратят на досмотр пассажиров в поисках оружия. "Но они также предостерегли: сенсационный инцидент в отдельно взятом аэропорту может повлечь за собой чересчур бурную повсеместную реакцию и требования устранить проблему наспех", - отмечает газета. Так, консультант по технологиям безопасности Брюс Шнейер давно заявляет, что идеальной системы безопасности не существует и глупо притворяться, будто она возможна.

"Неважно, что за объект - терминал аэропорта, вокзал, вход в универмаг "Мейсиз". Пока к объекту существует свободный доступ, потенциальные проблемы будут", - заметил Дуглас Р. Лэрд, в прошлом сотрудник Секретной службы США и глава службы безопасности авиакомпании Northwest Airlines.

Одна из мер предотвращения терактов, уже действующая в США, - использование так называемых "инспекторов по поведению". Сотрудники в штатском, обученные неагрессивно отслеживать и анализировать поведение окружающих, смешиваются с толпой и высматривают потенциальных злоумышленников. В коммерческих аэропортах США работает более 3 тыс. таких сотрудников.

Терминал аэропорта разделен на две зоны - "чистую", куда пускают по прохождении проверки, и общедоступную, отмечает автор. "В общедоступных зонах отслеживание поведения может быть полезно как элемент защиты, предполагающей также сбор разведданных передовыми методами", - излагает газета мнение экспертов. Ужесточение физических мер безопасности в большинстве аэропортов - еще и инженерно-архитектурная проблема, отметил Лэрд.

"Технологии обнаружения взрывчатки совершенствуются, но главное средство защиты - бдительность, хотя и она не всесильна", - говорится в статье. Шнейер отметил, что поиск подозрительных лиц эффективен, "если ты действительно знаешь, как должны выглядеть подозрительные лица, а не решаешь: как-то странно этот парень одет, как-то не так от его еды пахнет".

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