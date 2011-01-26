Парадоксы медицины: рассказы гипертоников снижают давление

Рассказы пациентов с гипертонией помогают снизить давление другим гипертоникам, сообщает Time. К такому выводу пришла группа американских ученых под руководством Томаса Хьюстона (Thomas Houston) из медицинской школы Массачусетского университета (University of Massachusetts Medical School). Отчет об их работе опубликован в журнале Annals of Internal Medicine.

Для участия в исследовании были отобраны 230 жителей американского города Бирмингем, штат Алабама, страдающих артериальной гипертонией. Половина участников получила DVD-диски с видео, на которых гипертоники рассказывают о своих проблемах со здоровьем. Оставшаяся часть пациентов получила видеозаписи на другие темы, касающиеся здоровья.

По данным исследования, через три месяца после получения дисков показатели систолического артериального давления у пациентов из первой группы снизились в среднем на 6,53 миллиметра ртутного столба, диастолического - на 3,05 миллиметра.

При этом у больных, не проходивших регулярный контроль артериального давления, его показатели снизились на 11,21 и 6,43 миллиметра ртутного столба соответственно. У таких пациентов наблюдалось стойкое снижение давления, которое сохранялось в течение девяти месяцев с начала исследования.

Томас Хьюстон предположил, что просмотр историй от пациентов с аналогичными проблемами побуждает гипертоников обращаться за медицинской помощью по поводу повышенного давления, а также тщательнее относиться к своему здоровью, принимать необходимые лекарства и соблюдать рекомендации специалистов.

medportal.ru