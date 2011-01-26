Обнаружен ген, блокирование которого останавливает рак

Группа британских ученых их Университета Восточной Англии обнаружили ген, ответственный за распространение раковых клеток в организме. Блокирование этого гена может оказаться универсальным лекарством от злокачественных опухолей, в том числе на поздних стадиях заболевания.

Ученые пришли к выводу, что кодируемый геном WWP2 фермент Е3 из семейства убиквитин-лигаз присоединяет пептид убиквитин к белкам-мишеням. Эта реакция может привести к распаду белка-мишени, если убиквитинов присоединилось несколько (полиубиквитинизация) или изменению его функций, если присоединен единственный убиквитин (моноубиквитинизация).

Фермент Е3 обеспечивает распад сигнальных белков из семейства SMAD, которые подавляют распространение и метастазирование раковых клеток в организме. Было показано, что ген WWP2, присутствующий у любого человека, высокоактивен именно при развитии злокачественных опухолей.

Таким образом, блокирование WWP2 повышает уровень белков SMAD и, следовательно, останавливает рост и метастазирование новообразований, что было подтверждено в лабораторном эксперименте британских исследователей.

По мнению руководителя работы Эндрю Чантри, блокирующие WWP2 лекарства, которые могут быть разработаны в ближайшее десятилетие, будут эффективно подавлять агрессивное распространение раковых клеток вне зависимости от вида опухоли. Чантри отметил, что предстоит создать препараты, легко проникающие в клетки новообразований и прочно связывающиеся с искомым геном, однако он не видит в этой задаче ничего невозможного.

Теоретически, такие противоопухолевые лекарства окажутся универсальными и эффективными даже на поздних стадиях заболевания, когда появились метастазы.

medportal.ru