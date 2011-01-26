Ученые признали любовь диагнозом

Британские ученые выяснили, что мозг влюбленных людей всегда функционирует одинаково.

Причем это не зависит ни от пола, ни от возраста, ни даже от сексуальной ориентации.

Несмотря на сложность любви как эмоции, в мозгу влюбленного человека активируется всего несколько вполне определенных участков. К такому выводу пришли специалисты из университетского колледжа Лондона, изучая данные магнитно-резонансной томографии мозга людей, рассматривающих фотографии своих возлюбленных.

Влюбленность была непременным условием эксперимента. Длительность моногамных отношений у всех участников эксперимента составляла от 4 месяцев до 23 лет. В опыте приняли участие 24 добровольца в возрасте от 19 до 47 лет, 12 мужчин и 12 женщин (по 6 гетеросексуалов и 6 гомосексуалистов каждого пола).

После обследования на томографе добровольцы оценили свою сексуальную ориентацию по шкале от нуля, обозначавшего полную гетеросексуальность, до шести - полная гомосексуальность. Из 24 человек 12 признали себя на 100% гетеро- или гомосексуальными. Остальные отметили у себя ту или иную степень бисексуальности, вне зависимости от типа отношений, в которых состояли. Кроме этого, добровольцы ответили на вопросы специальной анкеты, разработанной для оценки интенсивности романтических чувств.

Результаты магнитно-резонансной томографии показали, что у всех добровольцев мозг реагировал на фотографии любимых практически идентично. При этом активировались как кора мозга, так и подкорковые структуры. Больше всего активировались участки мозга, вырабатывающие дофамин. Известно, что эффекты данного гормона тесно связаны с эффектами окситоцина и серотонина. И все эти вещества играют важную роль в регуляции эмоций и, в том числе, в поддержании теплых отношений с людьми.

Оказалось, что при виде лица любимого человека многие участки мозга, напротив, деактивировались. Таковыми оказались зоны в височной, теменной и лобной коре, которые связывают с критическим мышлением. Возможно, именно поэтому влюбленному человеку трудно объективно оценить объект своей любви, считают авторы исследования.

Ранее некоторые ученые отмечали различия мозга гомосексуалистов и гетеросексуалов, проявляющиеся, к примеру, в размере гипоталамуса и в степени асимметрии полушарий. Однако все эти исследования были посвящены исключительно сексуальным проявлениям, а не романтической стороне любви.

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