100-летняя прабабушка переболела раком 5 раз

Если в современном мире невозможны настоящие чудеса, то как же тогда объяснить удивительную выживаемость женщины с раком, лечить которую отказывались даже врачи?

Несмотря на все пережитые недуги, Эллен Макдональд (Ellen McDonald) из английского городка Лидс, энергичная прабабушка, недавно отметившая свой 100-летний юбилей. Но главное - она вышла победителем из успешной борьбы с раком, пережив пять различных случаев.Госпожа Макдональд рассказывает: "У меня были трудные случаи застарелого рака, пять раз он пытался одолеть меня, однако я смогла взять над ним верх".

Неприятности с раком у Эллен начались в начале 1950-х годах, когда у нее в груди была обнаружена опухоль. Она подверглась двойной мастэктомии, а спустя несколько лет ей поставили диагноз злокачественной опухоли в ее желчным пузыре.

Эллен поборола рак желчного пузыря удалением органа хирургическим путем. Кроме того, она пережила еще одну процедуру удаления раковых опухолей, которые перебросились на другие части ее тела.

Однако в 1963 году Эллен узнала, что она заболела раком кишечника. И хотя она перенесла операцию по удалению опухоли кишечника, онкологи, лечившие ее, сказали ей, что ее шансы на выживание малы.

Макдоналд: "у меня были двойная мастэктомия, гистерэктомия, мне удалили желчный пузырь, и я пережила рак кишечника. После одной операции я проснулась и хирург сказал мне, что операция закончена, но он не уверен, что я выживу, потому что примененные процедуры в то время не были так распространены, как сейчас".

"Я помню момент - надо мной стоит священник и читает Библию, а кто-то в сторонке тихо плачет. Но я сказала им, что я борец и я смогу выжить. Мне удалось это сделать из-за моего боевого духа и мастерства хирургов, делавших мне операции по удалению раковых опухолей", вспоминает прабабушка.

Секрет долгожительства

Трудный этап в ее жизни минул почти пять десятилетий назад, а сегодня Эллен жива и находится в удивительно хорошем здравии.

Она живет в приюте и ведет активный образ жизни, участвуя в деятельности клуба для пожилых людей.

Ну, а секрет долгой жизни, по ее мнению, в упорном труде и случайных бокалах вина.

Эллен говорит: "Мой совет для более долгой жизни состоит в упорном труде и в физически активном образе жизни. Я убирала этажи, ползая на руках и коленях, за шиллинг в час в течение 26 лет, и я полагаю, что тяжелая работа позволяет вести подвижный образ жизни. Я все еще хожу по магазинам и люблю гулять. Я убираюсь, я готовлю сама еду и самостоятельно мою посуду. Хотя, конечно, я нуждаюсь в помощи, когда нужно передвинуть тяжелый предмет».

"Приятно жить долго и я все еще чувствую себя хорошо для своего возраста. Я не думаю, что секрет долгой жизни это просто судьба, но я знаю, что все больше и больше людей доживают до 100. Моему родственнику, например, 107 лет", отметила она в интервью dailymail.co.uk.

newsland.ru