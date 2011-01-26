Плазма лечит кариес

Плазматроны, способные уничтожить бактерии, вызывающие кариес, могут стать эффективной и менее болезненной альтернативной обычному стоматологическому сверлу, говорится в новом исследовании, опубликованном в февральском выпуске "Журнала медицинской микробиологии" (Journal of Medical Microbiology).

Было обнаружено, что при направлении плазменного луча на дентин (твердую ткань зуба, расположенную под эмалью) количество зубных бактерий уменьшается в десять тысяч раз. Это открытие означает, что для пораженных тканей в полости зуба можно применять плазменные технологии, хотя обычно для этого необходимо просверливать зуб.

Ученые из Лейпницкого института (Leibniz-Institute of Surface Modifications), и стоматологи из Саарландского университета (Saarland University), испытали эффективность плазмы против обычных оральных патогенов, включая Streptococcus mutans и Lactobacillus casei. Эти бактерии образуют пленку на поверхности зубов и могут разъедать зубную эмаль и дентин, что является причиной кариеса. Если не лечить, то это может привести к боли, потере зуба, а иногда и к серьезным инфекциям десен. В ходе исследовании ученые инфицировали дентин человеческого коренного зуба четырьмя видами бактерий и подвергали их воздействию плазмы в течении 6, 12 и 18 секунд. Чем дольше дентин находился под действием плазмы, тем меньше оставалось выживших бактерий.

Плазма - это четвертое состояние вещества. Число технических и медицинских применений плазмы растет. В космосе плазму можно найти везде, она образуется, когда высокоэнергетические процессы ионизируют атомы одного или более электронов. Так получаются высокотемпературные активные формы кислорода, которые способны разрушать микробы. Уже сегодня горячая плазма используется для дезинфекции хирургических инструментов.

Доктор Штефан Рупф (Stefan Rupf) из Саарландского университета, который принимал участие в данном исследовании, заявил, что недавнее открытие холодной плазмы температурой около 40 градусов Цельсия дало большие надежды для стоматологии. "Низкая температура означает, что плазма может убивать микробы, при этом сохраняя зуб. Пульпа в центре зуба, находящаяся под дентином, связана с кровеносными сосудами и нервами, поэтому ее ни в коем случае нельзя подвергать высоким температурам".

Доктор Рупф говорит, что появлению плазменной технологии для дезинфекции зубных полостей будут рады и пациенты, и врачи. "Сверление - очень сложный и болезненный процесс. Холодная плазма, напротив, абсолютно бесконтактный метод и при этом очень эффективный. В настоящее время в области плазменной медицины достигнут огромный прогресс, и уже через несколько лет лечение зубных полостей плазмой в клинике станет реальностью".

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