Вегетарианство приводит к высыханию мозга

Ученые из Оксфордского университета в результате полугодовых исследований пришли к выводу о том, что вегетарианство может оказаться не таким полезным, как предполагалось ранее. Так, употребление исключительно растительной пищи ведет к потере массы головного мозга, поэтому полностью исключать мясо и рыбу специалисты не советуют.

Оксфордские исследователи говорят, что отсутствие в рационе таких продуктов, как мясо (в особенности печень), молоко и рыба приводит к нехватке в организме некоторых крайне важных веществ и витаминов. Одним из наиболее серьезных недостатков исследователи назвали нехватку витамина B12 животного происхождения. Нехватка этого микроэлемента ведет к анемии и повреждениям центральной нервной системы.

Отчасти нехватку этого вещества можно восполнить за счет дрожжевого экстракта, который может присутствовать во многих вегетарианских блюдах.

К подобным выводам медики пришли в результате постоянного наблюдения более сотни пациентов в возрасте от 16 до 87 лет. По словам ученых, особенно видны различия становятся у возрастной группы 61-87 лет. Здесь были проведены основные исследования, по результатам которых были отмечены: снижение мозговой активности, ухудшение памяти, кроме того на томограммах были зафиксированы снижения массы и объемов головного мозга.

Британские специалисты отмечают, что некоторых пациентов они наблюдали на протяжении 5 лет и совершенно точно отмечают, что отказ от животной пищи негативно сказывается на работе мозга, а в самых экстремальных случаях ведет к нарушению функций мозга.

Помимо этого, ученые проанализировали головной мозг любителей пива и людей, предпочитающих вино. Оказалось, что пиво наносит меньше вреда головному мозгу. Так, гипоталамус (часть головного мозга, отвечающая за память) был в среднем на 10% по размерам меньше у любителей вина, в сравнении с любителями ячменного напитка.

Еще один побочный эффект, провоцируемый уменьшением массы мозга, ведет к нарушению обмена веществ в организме и повышению индекса массы тела на 7-13%, отмечают в Оксфорде.

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