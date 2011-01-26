Виноград помогает похудеть

Избавиться от лишнего веса помогает виноград, выяснили американские ученые. Эффект от поедания винограда объясняется тем, что он выводит из организма шлаки .

Специалисты из Техасского Университета (США), проведя необходимые исследования, доказали, что активный природный ингредиент винограда - ресвератрол - стимулирует работу адипонектина. Это гормон, влияющий на механизмы образования жировых клеток в организме человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на Personal Liberty News Desk.

Существует даже специальная диета, при которой в первые три дня нужно есть исключительно виноград (но не более 1,5 кг в день), а также ужинать им в течение двух недель. Эффект от поедания винограда объясняется тем, что он выводит из организма шлаки и помогает похудеть.

Виноград полезен и тем, кто страдает диабетом, утверждают ученые.

focus.ua