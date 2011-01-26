Народные рецепты от боли в суставах

Зимой часто можно услышать жалобы на суставы: у кого-то «крутит» колени, у других — руки или болит спина. У суставных болей может быть множество причин, но лидирующее место среди них занимает артроз. Это заболевание в первую очередь поражает хрящ, который в здоровом организме выполняет функцию амортизатора. При артрозе хрящ постепенно теряет упругость. Он растрескивается и истончается, а порой и вовсе исчезает. Расположенная под хрящом кость деформируется, обрастая по краям «шипами». Цепляясь друг за друга, они перемещаются со скрипом и болью. Эта болезнь быстро прогрессирует, поэтому при первых симптомах недомогания в суставах нужно обратиться к врачу. А чтобы облегчить такое состояние, мы предлагаем в домашних условиях приготовить снадобья по рецептам врача-натуропата Елены Свитко.

ХВОЙНЫЙ РЕЦЕПТ. Возьмите 200 г еловых иголок, 50 г живицы и 5 капель пихтового масла. Залейте 1 л воды и закипятите. Смочите в отваре ткань и накладывайте компрессы на ночь в течение месяца.

ВЫТЯЖКА ИЗ РИСА. Рис обладает свойством «вытягивать» из суставов отложившиеся соли. Для повышения эффективности его нужно предварительно замочить в воде на сутки-двое. Затем рис нужно промыть, отсыпать 2 ст.л. в другую банку и опять залить водой. Спустя сутки все повторить и таким образом довести до 5 банок. Из вымоченного риса можно сварить кашу и принимать за несколько часов до основного приема пищи, чтоб рис вытянул все соли.

НАСТОЙКА КАЛАНХОЕ. Измельчите на мясорубке несколько листков каланхое и залейте 1 л водки, настаивайте 3—5 дней, а потом втирайте в больные суставы на протяжении 2-х недель.

ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ. Сварите репу на пару, сделайте из нее кашу и обкладывайте суставы на час в течение недели.

МАЗЬ ИЗ СВЕЧЕЙ. Разогрейте 0,5 литра подсолнечного масла на паровой бане, добавьте 100 г живицы и 10 натертых церковных свечей. Варите смесь 30 минут на пару. Пока мазь жидкая — процедите. Охладите и смазывайте больные места по 3 раза в день, 2 недели.

МЫЛО С КЕРОСИНОМ. Возьмите подсолнечное масло (50 мл), керосин (50 мл), четверть куска хозяйственного мыла и 1 ч. ложку соды. Смешайте все ингредиенты и оставьте на 3 дня в темном месте. Такую мазь нужно втирать в суставы каждый день в течение двух недель.

ЯЙЦА В УКСУСЕ. В 100 г уксусной эссенции опустите 2 сырых яйца. Когда скорлупа растворится, уберите пленку. Вытащите яйца и разотрите с 30 г сливочного масла, а затем смешайте с оставшейся жидкостью. Смазывайте больные суставы 2 раза в день в течение недели.

НАФТАЛИНОВАЯ МАЗЬ. Приготовьте 25 г нафталина и 200 г цельного молока. Нафталин разотрите в порошок, соедините с молоком. Посуду со смесью поместите на водяную баню и при непрерывном помешивании доведите воду до кипения. Продолжайте помешивать в течение 10 мин., затем огонь отключите, но смесь оставьте в горячей воде и продолжайте мешать ее, пока вода не охладится до комнатной температуры. После этого посуду со смесью поместите в темное место. Полученной мазью смазывайте больное место утром и вечером.

СВЕКОЛЬНЫЙ КВАС. Одну большую столовую свеклу очистите и залейте холодной сырой водой. Через 4—5 дней она станет кислой. Затем добавьте по 2 ст. ложки соли и сухой горчицы, смешайте со свекольным квасом, поставьте на огонь и прогрейте (но не кипятите). Полученной смесью смочите чистую тряпочку и сделайте на ночь компресс на больное место. Повторять такие примочки можно 2 недели.

segodnya.ua