Хочешь долго жить - ешь мед

По рекомендациям ВОЗ сахар должен составлять не больше 10 % суточной калорийности. Сахар - это только сахароза и для организма имеет лишь энергетическую ценность. Полностью отказаться от него не удастся, по-видимому, никому и никогда (все равно мы его будем употреблять как "невидимый сахар" с продуктами, которые покупаем).

А вот "видимую" часть сахара следует заменить медом. Доказано, что натуральный пчелиный мед это не только ценный пищевой продукт, который имеет диетические свойства, но и естественное лекарственное средство.

Мед - это смесь легкоусвояемых углеводов и биологически ценных веществ, которые обеспечивают питание клеток во время употребления меда или во время местного его применения (на раны, кожу, слизистые оболочки и тому подобное). Целебное действие меда на процессы пищеварения отмечалось всегда, и как диетический продукт мед остался и в народной медицине, и в арсенале современной медицины.

Диетические свойства меда предопределены с особенностями его химического состава: преобладают моносахары, которые являются легкодоступным субстратом для клеток, высокое содержание фруктозы, наличие биологически активных веществ. Составляющие меда: фруктоза - 38-44 %, глюкоза - 31-36 % и вода - 17-21 %), энергетическая ценность 3150-3350 ккал, что ниже, чем энергетическая ценность сахара (сахарозы) - 4000 ккал.

Мед очень быстро вызывает ощущение насыщения, а избыток меда вызывает тошноту. Поэтому, невзирая на преимущественно углеводный состав, мед часто рекомендуют применять в составе диет и рационов, которые обеспечивают уменьшение массы тела, для снижения аппетита и ощущения голода. Глюкоза, фруктоза, другие моносахары, которые составляют 70 % массы меда, непосредственно всасываются в пищеварительном тракте, начиная с ротовой полости, поскольку не нуждаются в предыдущей обработке пищеварительными соками. Это также является одной из причин быстрого насыщения в случае употребления меда. В состав меда входят: натрий, калий, магний, железо, хлор, фосфор, сера, йод... Количество некоторых минеральных солей в составе меда почти такое же, как в сыворотке крови человека (!). Есть в меде и биологически активные низкомолекулярные ингредиенты (витамины, аминокислоты и тому подобное). И хотя их немного, но они имеют огромное значение, поскольку вместе с другими достаточно важны для организма веществами. Они способствуют нормализации функций пищеварительного тракта, быстро всасываются, обеспечивают жизненно важные органы и ткани ценными энергетическими и пластичными соединениями. Есть в меде и стимуляторы, которые повышают жизнедеятельность организма, ферменты, макро- и микроэлементы, перекись водорода, растительные антибиотики, лизоцим, ацетилхолин и тому подобное.

В отличие от синтетического (именно синтетического) рафинированного сахара, мед - натуральный продукт и имеет такие преимущества:

- не раздражает слизистую оболочку пищеварительного тракта;

- легко и быстро усваивается организмом;

- быстро высвобождает (отдает) необходимую энергию и возобновляет силу тех, кто много ее теряет;

- легче иных сахаров пропускается через почки;

- имеет естественное, слегка слабительное действие, а также успокоительно (седативно) влияет на организм.

Несколько рецептов из старых лечебников, которые выдержали испытание времени и достаточно объяснимы с позиций современной науки.

1. В случае одышки употребляют по чайной ложке меда через 2-3 часа.

2. Мед с солью втирают от простуды. Это вызывает обильный пот.

3. В Польше мед прикладывают к отмороженным частям тела.

4. В Германии мед с коровьим маслом, жиром и яичным желтком употребляют от кашля и одышки.

5. Медовые лепешки (муку и мед брать в пропорции 1:1) - это общеизвестное очистительное и разрушительное средство от фурункулов и нарывов (прикладывать к больному месту на ночь).

6. Мед - лучший из известных внешних средств, которые предотвращают пролежни.

7. Насыщенный медом кусок шерстяной ткани используют для чистки зубов в случае неприятного запаха изо рта.

8. Сырой сок моркови с медом используют при "затвердении" груди у кормящих матерей.

9. Настойку мяты с медом используют в качестве теплого напитка от стенокардии.

10. Отвар из малины и меда - от лихорадки.

11. Шалфей с медом использовали от молочницы.

Подготовил Евгений Лысенко.