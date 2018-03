Уборка снега может быть опасной для здоровья

Убирать снег вокруг дома или гаража - нелюбимое, но необходимое занятие зимой. Однако мало кто знает, что "зарядка с лопатой" также может быть опасной для здоровья и связана со многими серьёзными и даже фатальными случаями среди взрослых и детей. Травматологи Center for Injury Research and Policy при Research Institute at Nationwide Children`s Hospital /США/ подсчитали, что за последний 16-летний период в Америке в среднем ежегодно происходило больше 11 тыс. несчастных случаев в результате уборки снега дома.

Отмечено, что наиболее распространённый диагноз, которые получали американцы после такого занятия - это повреждения мягких тканей /55 процентов/, рваные раны /16 процентов/ и переломы /7 процентов/. Нижняя часть спины наиболее часто страдала во время уборки снега - в 34% случаев, далее следуют травмы руки и кисти рук /16%/ и головы /15%/. В 54% американцы получали растяжения мышц, неудачно падали в 20% случаев или ударялись лопатой в 15% случаев. Самые серьёзные травмы включали повреждения сердца в 7% случаев, составляя больше половины случаев госпитализаций и 100% среди 1 тыс. 647 смертей, связанных с самостоятельной уборкой снега.

Более 1 тыс. 750 детей также пострадали во время уборки снега. Люди в возрасте 55 лет и старше в 4 раза чаще испытывали сердечные симптомы после уборки снега, при чём мужчины в 2 раза чаще женщин страдали от таких признаков. Физическая нагрузка в совокупности с низкой температурой воздуха значительно повышает риск сердечного приступа среди пожилых людей, предупреждают кардиологи. Специалисты советуют перед уборкой снега сделать лёгкую разминку тела, использовать лопату с эргономичным дизайном, одевать тёплую одежду и устойчивую к скольжению обувь и давать себе короткие перерывы отдыха во время работы.

ami-tass.ru