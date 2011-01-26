Солнцезащитный крем вызвал рахит у 12-летней британки

У британской девочки обнаружили начальную стадию рахита из-за постоянного применения солнцезащитного крема, пишет The Daily Telegraph.

12-летняя Тайлер Эттрилл (Tyler Attrill) из курортного города Сэндаун на острове Уайт начала жаловаться на боли в ногах после двух ортопедических операций, перенесенных три года назад (с текущим диагнозом они связаны не были). Несмотря на значительный срок, полного восстановления самочувствия у нее не наступило. Из-за боли британка была вынуждена оставить занятия танцами и периодически не могла даже выходить на улицу.

Родители Эттрилл неоднократно показывали дочь врачам, однако лечение оказывалось безуспешным. Лишь в ноябре 2010 года специалисты из Саутгемптонской больницы общего профиля сделали девочке анализ на дефицит витаминов и обнаружили недостаток активной формы витамина D.

Рахит

Врачи удивились, поскольку этот витамин активируется в организме под действием ультрафиолетового излучения, а остров Уайт является одним из наиболее солнечных регионов Великобритании. При опросе родителей выяснилось, что мать девочки, 36-летняя медсестра Лайза Эттрилл (Lisa Attrill) всегда обрабатывала кожу дочери кремом с высоким уровнем защиты от ультрафиолета (SPF 50), когда она гуляла в солнечные дни.

Это привело к дефициту витамина D и, как следствие, развитию рахита. После приема витамина и дозированного ультрафиолетового облучения состояние девочки значительно улучшилось.

medportal.ru