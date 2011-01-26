В Петербурге обрушилась крыша гипермаркета: 14 людей пострадали

В Санкт-Петербурге обрушилась кровля торгового комплекса, погиб кассир, 14 людей пострадали.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«По версии следствия, 25 января около 20.30 по Выборгскому шоссе из-за скопления снега произошло обрушение кровли гипермаркета «О’Кей» на площади около 500 кв. метров. В результате обрушения крыши погибла 30-летняя кассир, еще 14 сотрудников гипермаркета и покупателей с различными телесными повреждениями госпитализированы», - говорится в сообщении. В настоящее время 4 из пострадавших переведены на амбулаторное лечение.

Следствием рассматриваются различные версии происшедшего, в том числе нарушения как правил эксплуатации, так и допущенные при проектировке гипермаркета.

В настоящее время осмотр места происшествия приостановлен до устранения угрозы дальнейшего обрушения кровли. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.216 Уголовного кодекса РФ).