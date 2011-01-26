Кто больше зарабатывает денег, тот дольше живет, выяснили в Дании Национальный институт здравоохранения и Экономический совет Рабочего движения /объединение профсоюзов/.

Проведенное двумя организациями социологическое исследование показало, что продолжительность жизни у 25 проц населения с самыми высокими зарплатами составляет в среднем 81,4 года, или на 10 лет больше, чем у 25 проц населения с самыми низкими зарплатами. Согласно опросу, за последние 20 лет разница между этими показателями двух имущественных категорий населения страны удвоилась.

Исследование продемонстрировало, что за последние 20 лет продолжительность жизни выросла у датского населения в целом, однако это увеличение было значительнее у более образованных датчан, чем у менее образованных. Также этот показатель рос быстрее у мужчин, чем у женщин.

Как отметил руководитель исследования из Национального института здравоохранения Хенрик Бреннум-Хансен, главная причина, приведшая к возникновению разницы, - образ жизни. Так, состоятельные датчане больше времени уделяют занятиям спортом, потребляют здоровую пищу и не курят.

Важную роль играет также уровень знаний, сказал Бреннум-Хансен. При прочих равных показателях датчане с высокой квалификацией имеют шансы прожить на 2-3 года больше, чем их соотечественники без диплома о высшем образовании.

Согласно профсоюзу 3F, значительное влияние на продолжительность жизни оказывают условия труда. "Так, академическая среда предлагает работникам хорошую столовую, возможность потреблять фрукты и заниматься фитнесом, - сказал его глава Петер Хамборг Фаарбек. - Однако всего этого нет, например, у строителей или дорожных рабочих". "Менее квалифицированные работники имеют меньше возможностей влиять на организацию своего рабочего места, чем более квалифицированные", - добавил он.

Глава профсоюза АЕ Ларс Андерсен призвал серьезно отнестись к растущему в Дании неравенству. "Социальная сплоченность жизненно необходима при разработке и выполнении планов развития, - сказал он. - Чем больше неравенство, тем меньше взаимопонимание".

Министр здравоохранения Бертель Хордер, комментируя исследование в газете "Политикен", признал, что разница в продолжительности жизни "обусловлена социальными причинами", и подчеркнул необходимость "особых мер по социальной защите уязвимых групп населения".

ami-tass.ru