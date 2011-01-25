Как избавиться от сосудистых звездочек?

Нередко на коже ног появляются сосудистые «звездочки» – красноватые прожилки, которые являются следствием расширения мелких вен, находящихся в слое кожи. Чаще всего сосудистые «звездочки» не являются симптомом серьезных нарушений кровообращения в организме и прочих заболеваний, однако большинство женщин стремятся любыми способами избавиться от этого изъяна.

Кроме этого, несмотря на относительную безопасность, сосудистые «звездочки» могут доставлять беспокойство тем, что в местах их возникновения появляется чувство легкого «жжения», что происходит от того, что в тех участках верхних тканей, где расположены «звездочки», усилен кровоток.

Как возникают сосудистые звездочки?

Сосудистые звездочки – это расширенные внутрикожные капилляры, которые по целому ряду причин потеряли свой тонус. В подавляющем большинстве случаев эта проблема возникает у женщин, что, в первую очередь, связано с гормональным фактором.

Когда подкожная вена, питающая капилляр, расширяется, в ней повышается давление, и это давление как бы распирает внутрикожный капилляр – и на коже появляется звездочка. Ну, а по мере развития болезни звездочки начинают «расползаться» по коже.

Методы лечения сосудистых звездочек

Сосудистые звездочки не лечат, а удаляют, как и варикозные вены. Дело в том, что измененные вены уже нормально не функционируют, они лишь мешают нормальному кровотоку, повышая нагрузку на здоровые вены. Поэтому при лечении варикозной болезни и поврежденные вены, и сосудистые звездочки нужно удалять, организму без них станет только лучше.

Самый распространенный, эффективный и безопасный метод – склеротерапия.

Пациенту делают уколы – вводят в вену специальный препарат, который склеивает ее стенку. Потом на несколько дней на ногу надевают специальный компрессионный чулок, который давит на сосуды, помогая им склеиться. Пациент тем временем ведет привычный образ жизни. Обычно лечение состоит из нескольких сеансов и в среднем занимает 2-3 недели.

Сосудистые звездочки же убирают методом микросклеротерапии – склерозирующий препарат вводят очень тонкой иглой в расширенные капилляры. Это практически безболезненная методика, которая дает довольно быстрый результат. Если все хорошо, то за 2-3 недели сосудистые звездочки полностью исчезают.

Существуют еще лазерная коагуляция и термокоагуляция. Но с ними лучше быть поосторожнее. Дело в том, что лазер часто используется косметологами в салонах красоты, а врач-косметолог, даже самый грамотный, умный и образованный, он – не флеболог. Он не владеет УЗИ, не понимает, что происходит с венами. Он уберет только внешние проявления. И еще вопрос, будет ли эффект и надолго ли он сохранится.

Борьбу с сосудистыми звездочками нужно начинать не с косметолога, а с флеболога, потому что только после предварительного обследования и проведения ультразвука можно правильно подобрать метод необходимого воздействия.

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