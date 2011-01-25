Что нужно человеку для долгой жизни?

Озлобленные на весь мир женщины с стервозным характером живут меньше, чем дружелюбные милые создания. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Психосоматической клиники в западногерманском Фрайбурге. В течение восьми лет они наблюдали за состоянием здоровья 100 тыс женщин из ряда стран в возрасте от 50 до 79 лет, которые добровольно приняли участие в необычном исследовании.

"Нетерпимое отношение злобных людей к окружающим вызывает у них негативную ответную реакцию, что отрицательно сказывается на здоровье тех, от кого исходит зло", - прокомментировал результаты исследования руководитель клиники Карл Шайдт. По его словам, доброжелательные оптимистки реже болеют и дольше живут. У них на 9 проц ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний. У тех, кто со злостью смотрит на мир, на 16 проц чаще встречаются серьезные заболевания сердца. При этом стервы распространяют вокруг себя негативную энергию, что укорачивают жизнь их спутников жизни.

Напротив милые молодые жены продлевают жизнь своим мужьям, утверждают исследователи из Института демографических исследований имени Макса Планка в Ростоке. Они опровергли бытующее мнение, будто частые контакты зрелых мужчин с молодыми женщинами в связи с повышенной эмоциональной нагрузкой укорачивают жизнь сильной половины человечества. На основе анализа данных о двух миллионах семей они пришли к выводу, что средняя продолжительность жизни мужчин, жены которых на 7-9 лет моложе, на 11 проц выше, чем у тех, кто женат на ровесницах. Иначе обстоит дело с представительницами слабого пола. У женщин, которые вышли замуж за мужчин моложе себя на 7-9 лет, продолжительность жизни оказалась на 20 проц ниже, чем у тех, кто выбрал в мужья ровесников.

Эту точку зрения разделяют специалисты Немецкого общества исследования и медицины сна. "Все дело в регулярном сексе, который полезнее спорта, и связанном с ним здоровом сне продолжительностью 6-9 часов", - говорит профессор Вальтер Хармс. Если раньше для борьбы с бессонницей врачи рекомендовали перед сном сделать несколько спортивных упражнений, то сейчас их точка зрения изменилась. "Новейшие исследования доказали благотворное воздействие секса на сон и здоровье человека", - отметил он. Между тем продолжительная бессонница может стать причиной заболеваний сердечно-сосудистой системы, болезни Паркинсона, хронической усталости, депрессии и суицида.

Но для долгожительства и поддержания хорошего здоровья недостаточно иметь молодую жену, утверждают эксперты немецкой больничной кассы обязательного медицинского страхования TKK. Нужна еще постоянная интересная работа. Согласно результатам их исследования, безработные из-за стресса и дополнительных тяжелых психологических нагрузок в среднем болеют гораздо дольше работающих и умирают быстрее. У безработных продолжительность одного больничного в среднем 20 дней, а у работающих - 10.

ami-tass.ru