Какое печенье самое полезное для детей?

Многие мамы считают, что самое вредное печенье для их детишек жирное песочное, а самое полезное – крекеры. Специалисты по этому поводу имеют совсем другое мнение. На их взгляд, в рейтинге полезности печенья именно крекер находится на последнем месте

Печенье разрешается давать детям с 6 месяцев, но некоторые педиатры рекомендуют начинать баловать малышей выпечкой только с 1 года. Естественно, первое время надо кормить любимых чад специальными детскими печенюшками без сахара, жира, соли и других вредностей и перед покупкой очень внимательно читать их состав, ведь даже под названием «Детское» может скрываться довольно аллергенный продукт. Совсем другое дело, когда малыш подрастает, набирается сил и достигает школьного возраста. Тогда ему можно есть и сладкие колобочки, и соломку с маком, и песочные печенюшки с орешками. Вот только на некоторые лакомства лучше не налегать или отказаться от них совсем, иначе есть шанс подорвать здоровье или вырасти не вверх, а вширь.

1-е место: галеты, «Школьное», «Мария»

Если составить рейтинг полезности печенья, на первом месте окажутся сухие галеты. Они делаются только из воды и муки, поэтому являются самыми диетическими, неаллергенными и низкокалорийными (340 ккал на 100 г). Чтобы изделие получилось воздушным и хрупким, тесто раскатывают в специальной машине-ламинаторе толщиной всего 0,2 мм и потом соединяют пласты друг с другом – в результате в каждой галете получается 40 слоев. Затем их режут кружками или квадратиками и обязательно протыкают, иначе печенье вздуется и получится яйцеобразным. По схожей технологии делают «Марию», «Школьное» и веселых зверушек «Зоологического», правда, в их составе присутствуют жир и сахар. Но, поскольку количество этих ингредиентов минимально, диетологи все равно называют их диетическими. В любом случае изделия с ароматизаторами покупать не стоит, а вот соды или углеаммонийной соли в составе пугаться не стоит – во время выпечки эти разрыхлители преобразуются и становятся безопасными, к тому же благодаря им печенье получается воздушным и хорошо откусывается.

2-е место: соломка

Ароматная и вкусная соломка тоже относится к сухому печенью, сделанному из муки, воды и небольшого количества жира. Но на второе место рейтинга она попала из-за присутствия приличного количества сахара и одной технологической особенности. Дело в том, что для получения коричневой глянцевой поверхности соломку очень сильно прожаривают и в середине готовки опрыскивают щелочью, без которой изделие было бы бледным и невзрачным. В связи с этим хрустящие палочки можно беспрепятственно есть детям с повышенной кислотностью желудка (соломка понижает PH), а вот тем, у кого она понижена, лучше отказаться от сладости.

3-е место: овсяное

Еще один представитель полезного для детишек печенья – овсяное (450 ккал). Жира в нем немного (на 100 г муки всего 5 г) и, что самое главное, помимо пшеничной муки использована овсяная грубого помола (в соотношении 3/1). Именно она снабжает кондитерское изделие клетчаткой, витаминами и минералами. Впрочем, не каждое овсяное печенье, лежащее на наших прилавках, можно назвать полезным. Когда будешь выбирать лакомство для своего ребенка, обрати внимание на его цвет. Если печенюшки красивые, глянцевые и ярко-коричневые, значит, они ненатуральные. Дело в том, что при нагревании смесь белков и сахара меняет цвет – происходит реакция меланообразования, и выпечка становится темной. А вот когда в тесте присутствует большое количество овсянки, она гасит этот процесс, и изделие получается бледноватым. Качественное овсяное печенье должно быть невзрачным на вид: серовато-коричневым и без глянца на поверхности. Отсутствие ароматизаторов, консервантов и усилителей вкуса, которые сегодня активно добавляют некоторые производители, тоже является критерием качества сладости.

4-е место: «Юбилейное», «Сливочное»

Песочное печенье с отчетливо видным рисунком на поверхности («Юбилейное», «Сливочное», «Весеннее») специалисты называют сахарным. В нем значительно больше жира, чем в овсяном (20 г на 100 г муки), и делается оно из очень пластичного теста, которое легко принимает и сохраняет придаваемую ему форму, поэтому на его поверхности штампуют различные узоры и надписи. Если увидишь, что они расплылись, значит, производитель сэкономил: сократил количество жира и добавил воду. Чуть-чуть зажаристый сетчатый рисунок на тыльной стороне печенюшки – это нормально, а вот если у нее подгорели бока, такое изделие покупать не стоит – оно может снабдить твоего малыша вредными канцерогенами. Хорошее сахарное должно быть желтоватого цвета, хрупкое, пористое и способное к быстрому набуханию. Для ребенка желательно покупать классическое сливочное печенье, а не клубничное или земляничное – зачем малышу лишние ароматизаторы? И не позволяй любимому чаду хрумкать этим лакомством дни напролет, ведь его энергетическая ценность довольно высока: 460 килокалорий на 100 граммов.

5-е место: песочное

К сожалению, дети редко любят сухое печенье и с большей радостью уплетают песочную выпечку – калорийную (до 500 ккал), с большим количеством сахара и жиров (30 г на 100 г муки). Естественно, лучше, если ты будешь готовить ее сама на основе сливочного масла, потому что все магазинное печенье делают из маргарина. Впрочем, пугаться его не стоит, надо лишь ограничить потребление жирного продукта и выбирать для ребенка качественный товар. В отличие от сахарных песочные изделия не столь хорошо держат форму, но все-таки курабье, колобочки и розочки должны быть без рваных краев и скошенных граней. Пригоревшие экземпляры тоже не бери. И обращай внимание на состав сладостей, ведь чем короче и проще список ингредиентов, тем более безопасной для твоего ребенка будет выпечка.

6-е место: крекеры

Крекеры заняли в рейтинге последнее место благодаря своему составу. Потому что делаются они по технологии сухого печенья – раскатываются тончайшим слоем, собираются в многоярусный «торт» и разрезаются на круги, ромбы и квадраты. Но в отличие от полезных галет каждый из 40 слоев смазывается маргарином и сдабривается пищевыми добавками (ароматизатор сыра, ветчины, икры). Естественно, изделие получается невероятно жирным и его калорийность становится на уровне песочного – 480-500 ккал. Кроме того, крекеры обильно посыпают солью, которая нарушает у ребенка водный обмен и вызывает жажду.

Не детское печенье

Печенюшки с начинками очень вкусны и эффектны. Но давать их детям не стоит. Из всех добавок в производственной выпечке самой безопасной считается лишь ореховая. А вот остальные начинки и украшения могут навредить здоровью твоего малыша.

Шоколадная глазурь.

Натуральным шоколадом, сделанным из полезного какао-масла, печенье не заливают. И дело тут не в жадности производителей, а в технологической необходимости. Оказывается, жиры из какао-продуктов и из печенья при взаимодействии вызывают неприятный запах и вкус горечи (специалисты называют это «эффектом эфтектики»). Поэтому глазурь делают даже не из пальмовых заменителей какао-масла, а из лауриновой кислоты. Она же используется для изготовления вязнущих на зубах сладких плиток.

Шоколадная крошка.

Представь себе, что ты положила в свое печенье кусочки шоколада. Что с ними будет после выпечки? Конечно же, они расплавятся. Чтобы этого не случилось, на заводах используют термостабильный шоколад. Его кусочки не плавятся даже в печах при +220° C благодаря гигантскому количеству искусственных добавок.

Джем.

Если в чистом виде фруктово-ягодное желе полезно, то в случае с печеньем эта начинка становится вредной. Потому что для яркости в нее кладут много красителей, а также приличную порцию влагоудерживающих и термостабильных химических добавок. Без них начинка под воздействием жары карамелизируется и, отдав воду, уменьшится в размере, оставив внутри печенюшки пустоту.

Желе.

В последнее время появилось печенье, украшенного красным, желтым или зеленым желе. Выглядит соблазнительно, но по сути вредно. Ведь это уже не полезное желе или мармелад на основе пектина, а химический гель с массой термостабилизирующих добавок.

Мнение специалиста

Ирина Филина, руководитель отдела хлебопекарного и кондитерского направления компании «Русская трапеза»

Испортилось или нет печенье, можно определить по его вкусу и запаху. Самое главное, что оно не должно быть прогорклым. Кстати, чем суше выпечка, тем дольше она хранится. Галеты, крекеры, «Мария» или «Детское» не портятся целый год (естественно, в том случае, если находятся в полиэтилене и защищены от влаги). А вот если такой срок годности стоит на песочном печенье, покупать его ребенку я не советую – это говорит о том, что в изделии содержатся консерванты.

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