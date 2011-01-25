Скумбрия травит нас ртутью

Морская рыба – основной источник заражения человеческого организма ртутью, несет больше металла, чем пресноводная, из-за особенностей химических превращений соединений ртути в соленой воде. Ученые призывают уделять больше внимания проблеме загрязнения ртутью Мирового океана, несмотря на то, что ее уровень в пресноводных водоемах формально выше.

Насколько и чем опасна ртуть? С одной стороны, справочники подсказывают нам, что по степени опасности ртуть относится к первому классу (чрезвычайно опасное химическое вещество). Ртуть и ее соединения поражают нервную систему, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, при вдыхании – дыхательные пути (а проникновение ртути в организм чаще происходит именно при вдыхании паров, не имеющих запаха). Более того, органические соединения ртути (например, метилртуть) намного более токсичны, чем неорганические, прежде всего из-за их липофильности (высокой степени сродства к органическим веществам) и способности более эффективно взаимодействовать с элементами ферментативных систем организма. С другой стороны, кто из нас не разбивал бытовой ртутный термометр? Вроде бы ничего страшного в том, чтобы собрать шарики ртути с пола, нет. Действительно, все дело в длительности воздействия и концентрации вещества. Кроме того, «видимая» ртуть в градуснике – не главный источник опасности для человеческого организма, чаще он получает опасный металл незаметно – с пищей.

Для окружающей среды ртуть действительно очень опасна, прежде всего потому, что здесь речь идет именно о постоянном воздействии. Сильнее всего страдают от загрязнений водоемы, поскольку в результате деятельности населяющих дно микроорганизмов происходит образование в воде и токсичной метилртути, того самого ртутьорганического соединения, представляющего самую серьезную угрозу живым организмам. А водных обитателей «поедают» люди, продолжая цепочку загрязнения ртутью.

Однако экологические системы водоемов (в первую очередь соленые и пресноводные) сильно отличаются друг от друга. Традиционно считается, что больше всего от выбросов ртути страдают реки и озера, так как концентрация ядовитых отходов в них гораздо выше.

Новое исследование, опубликованное в Nature Geoscience, показало, что моря и океаны гораздо больше страдают от заражения ртутью, чем пресноводные водоемы: этому способствует соленая вода.

Ртуть накапливается в организмах тунца, скумбрии и других хищных рыб, занимающих высшую ступень в пищевых цепях океана. Человек, употребляющий в пищу такую рыбу, подвергает свое здоровье очень серьезному риску.

Виной всему та же метилртуть. Цепь ее химических превращений в пресной и соленой воде различна. В пресной воде катион [CH3Hg]+ соединяется с органическими соединениями и сохраняет липофильность – по сути, это синоним гидрофобности (низкого сродства к воде). Таким образом, производные метилртути в пресной воде малорастворимы, им сложнее «проникнуть» в организм живых существ.

Соленая вода богата собственно хлоридом натрия NaCl, в воде диссоциирующем на ионы натрия и хлора. Метилртуть легко соединяется с хлорид-ионами, полученная соль гидрофильна и легче растворяется в воде, откуда ее потребляют морские обитатели.

«Самый простой путь, предусмотренный природой для детоксикации метилртути, – это облучение солнечным светом. Когда катион соединен в пресной воде с органическими анионами – останками разлагающихся растений и животных, – солнечный свет легче разрушает метилртуть. А в морской воде органический катион и неорганический хлорид-анион образуют очень стабильную соль, которая не разлагается на солнце. Морские животные потребляют ртуть именно в форме этой соли», – объяснила первый автор исследования профессор Хайлин Су-Ким из частного исследовательского Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина, США).

Метилртуть – сильный нейротоксин, накапливающийся в организме и ведущий к дисфункции почек, неврологическим расстройствам и даже смерти. Эмбрионы, подвергшиеся действию метилртути, впоследствии страдают неврологическими заболеваниями и сниженной способностью к обучению.

Рыбы и моллюски по своей природе склонны накапливать метилртуть в своих внутренних органах и являются главным источником ртутного заражения людей.

«Недавнее эпидемиологическое исследование показало, что ситуация с отравлением ртутью очень серьезная. В США до 8% женщин страдают повышенным уровнем ртути в организме. В принципе, это естественно – человек находится на вершине пищевых цепей, поэтому вся ртуть, поглощаемая живыми организмами, оказывается в нас», – отметила Су-Ким.

Результаты исследования показывают, что ученые и правительства разных стран должны в большей степени концентрировать свои усилия на борьбе с ртутным загрязнением океанов, а не рек и озер – оно несет большую угрозу здоровью людей, считают авторы работы.

Причина этого именно в большем «сродстве» ртути в морях к живым организмам и, как следствие, более сильном ее накоплении в тканях морских рыб, несмотря на заметно меньшие концентрации по сравнению с пресной водой.

Ртуть поступает в окружающую среду по нескольким каналам: это промышленные процессы сжигания угля и очищения золота и других цветных металлов, а также извержения вулканов. Вся ртуть атмосферы оседает на поверхность Земли, а значит, в большей степени в океан. Поэтому он особенно сильно нуждается в мерах по предотвращению загрязнения.

lenta22.ru