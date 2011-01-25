Мертвый младенец "ожил" от прикосновения матери

В Австралии врачи-акушеры стали свидетелями настоящего чуда. У молодой женщины преждевременно родились двойняшки. Дети появились недоношенными и сразу же были помещены в отделение интенсивной терапии. Девочка оказалась здоровой, а вот мальчик был слишком слаб. Реанимация не помогла, и врачи констатировали его смерть.

Ребенка принесли матери, чтобы она смогла с ним проститься. Шокированная женщина два часа просидела с прижатым к груди мертвым малышом. Её поддерживал муж, они говорили с младенцем, рассказали, как хотели его назвать, как они его ждали. И о чудо! – младенец вдруг порывисто вдохнул и ожил.

Врачи сначала не поверили своим глазам, но когда малыш начал сосать палец, смоченный в молоке, то тут уж надо было признать: мальчик ожил! Сейчас мальчик и его сестра-двойняшка уже отпраздновали полугодие жизни. Они вместе с родителями появились в ток-шоу, где и была поведана эта история из первых уст.

newsland.ru