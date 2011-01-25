Опубликован список пострадавших в «Домодедово»

В больницах Москвы и Московской области остаются 110 человек, пострадавших в результате теракта в аэропорту «Домодедово».

Список пострадавших и их место нахождения размещен на сайте МЧС России.

Кроме этого, на сайте МЧС опубликован предварительный список погибших, составленный по обнаруженным документам. Среди них - гражданка Украины Анна Машутина (творческий псевдоним – Яблонская).

На данный момент опознаны тела 25-ти из 35-ти погибших.