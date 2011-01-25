Опубликован список пострадавших в «Домодедово»
08:54, 25 января 2011Зарубежные новости
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В больницах - 110 человек
В больницах Москвы и Московской области остаются 110 человек, пострадавших в результате теракта в аэропорту «Домодедово».
Список пострадавших и их место нахождения размещен на сайте МЧС России.
Кроме этого, на сайте МЧС опубликован предварительный список погибших, составленный по обнаруженным документам. Среди них - гражданка Украины Анна Машутина (творческий псевдоним – Яблонская).
На данный момент опознаны тела 25-ти из 35-ти погибших.
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