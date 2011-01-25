В Нью-Йорке беременным разрешат парковаться как попало

Новый законопроект предлагает разрешить парковку беременным женщинам в любом месте города, притом совершенно бесплатно.

Демократ Дэвид Гринфилд, член городского совета, уже подготовил соответствующий проект, сообщает Daily Mail.

Гринфилду пришла в голову эта идея «всеобщей вежливости» после второй беременности жены.

Если законопроект одобрят, каждая будущая мама сможет подать заявление и получить специальную наклейку на машину. Этот значок позволит беременным женщинам парковаться бесплатно даже там, где вообще запрещена стоянка.

В случае позднего рождения ребенка или особой нужды в постродовой реабилитации, разрешение можно продлить.

«Когда я еду в поезде, и заходит беременная женщина, я уступаю ей место, - говорит Гринфилд,- Мой проект – такой же жест вежливости. В Нью-Йорке тяжело нормально передвигаться, особенно, когда вы-беременная женщина».

Похожие законы уже действуют в Джорджии и Оклахоме, хотя ни в одном штате нет таких трудностей с поиском парковочного места, как в Нью-Йорке.

Стоит отметить, что «беременный значок» не дает права ставить машину на местах, предназначенных для парковки инвалидов, что оставляет последним определенные привилегии.

www.kyivpost.ua