Почему оптимизм полезен для здоровья

Положительные эмоции действительно могут повлиять на состояние нашего здоровья, но особенно это заметно в пожилом возрасте, утверждают американские психологи Корнельского университета.

То, как мы стареем, определяет качество нашей жизни, говорит профессор Энтони Онг, а позитивные эмоции могут стать мощным противоядием от стресса, болевых признаков и даже болезней. Исследователи считают, что счастливые люди предпринимают более активные шаги по сохранению хорошего самочувствия, например регулярно занимаясь физическими упражнениями и соблюдая режим сна. Также позитивный настрой в жизни помогает людям избегать нездорового образа жизни, включая привычку курения и рискованное сексуальное поведение, говорят эксперты.

Оптимизм также полезен для борьбы со стрессом - известным фактором риска многих заболеваний. Исследования показали, что люди с более сильными положительными эмоциями имеют заниженные уровни химических веществ, связанных с внутренним воспалением в организме, вызывающим стресс. Кроме того, положительный настрой также позволяет справиться с физическими повреждениями работы организма вследствие стресса и естественных процессов старения, отмечают клиницисты.

ami-tass.ru