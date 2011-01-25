В Китае растет популярность новой услуги - "невеста в аренду"

В Китае в преддверии празднования Нового года по лунному календарю /Чуньцзе/ стала популярной новая весьма необычная услуга - "невеста в аренду". Отныне любой желающий может обзавестись на время праздников дамой сердца. Как сообщает газета "Чайна дейли", новый вид сервиса пользуется спросом у одиноких молодых людей в возрасте от 25 до 30 лет. Стоимость "проката" колеблется от 80 юаней /12 долларов США/ до 3 тыс юаней /более 440 долларов США/ в сутки.

В период перед новогодними праздниками, которые в этот раз приходятся на первые две недели февраля, китайский интернет пестрит многочисленными объявлениями молодых холостяков, желающих на время каникул найти "невесту".

Секрет популярности подобной услуги весьма прост. В Поднебесной Новый год принято отмечать всей семьей. Родственники, часто живущие и работающие далеко, съезжаются в родные города и деревни, чтобы собраться всем вместе за праздничным столом. Дети стараются порадовать родителей в Чуньцзе приятными новостями. А как не может доставить удовольствие весть о том, что у сына есть невеста?

Китай в последнее время претерпел большие экономические изменения, однако традиционные представления о жизненном укладе здесь все еще сильны. В Поднебесной полагается, что брак - важнейшая ступень в жизни человека, и только та семья считается счастливой, где дети женились и у родителей появились внуки. Многие папы и мамы требуют от своих чад, как можно скорее найти свою вторую половинку.

Тем не менее социологи отмечают, что многие молодые китайцы, только-только закончившие институт и поступившие на работу, не в состоянии содержать избранницу сердца - водить ее в кафе и рестораны, покупать подарки. В таком случае, чтобы порадовать родителей приятными новостями на Новый год, им остается только одно - взять невесту "напрокат".

ami-tass.ru