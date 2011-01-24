Москва: при взрыве в «Домодедово» пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в результате взрыва в аэропорту «Домодедово» (Москва, РФ), сведений о погибших пока нет, сообщила РИА «Новости» помощник министра здравоохранения и социального развития РФ София МАЛЯВИНА.

"По предварительным данным, пострадало 20 человек", - сказал она.

По словам С.МАЛЯВИНОЙ, на место выехала бригада медиков Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздравсоцразвития.

"Будут привлекаться врачи Федерального медико-биологического агентства, так как рядом с аэропортом находится подведомственная ФМБА 83-я больница", - отметила помощник министра.

По словам источника в правоохранительных органах, сегодня в 16.40 по-московскому времени в международном терминале Домодедово прогремел взрыв, есть жертвы и раненые. Сотрудник аэропорта подтвердил факт взрыва, а также то, что пострадали люди. В зоне выдачи багажа сильное задымление, перекрыт выход из зоны прилета, передает корреспондент РИА «Новости» с места происшествия.