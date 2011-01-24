Антиоксиданты помогают зачать ребенка

Мужчины, которые хотят помочь своим женам забеременеть, могут повысить свои шансы, принимая антиоксиданты, полагают авторы нового исследования. Витамины и минералы, такие как витамин Е, L-карнитин, цинк и магний способны улучшить качество спермы, говорится в обзоре, составленном на основе 34 исследований.

Эксперты из Cochrane Library проанализировали данные более 2800 пар, столкнувшихся с проблемой мужской субфертильности (пониженной плодовитости). Все испытуемые получали медицинскую помощь, связанную с деторождением, например, проходили процедуру ЭКО (экстракорпорального оплодотворения).

Исследователи отметили, что активные формы кислорода приводят к повреждению клеток, в частности клеток спермы. А это уже, возможно, приводит к снижению качества семени и влияет на способность к оплодотворению. Однако причиняемый ущерб можно сократить, принимая антиоксиданты.

newsland.ru