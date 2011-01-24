В России родился уникальный младенец

В Хабаровске родился уникальный младенец, вес которого 7,21 килограмма при росте 67 сантиметров, сообщила журналистам заведующая родильного отделения Хабаровского перинатального центра Светлана Вершинина.

«Рождение ребенка весом пять-шесть килограммов — это предел в акушерском понимании, но столь гигантский плод — случай уникальный. Мальчик здоров и хорошо развит», — сообщила Вершинина в пятницу.

По ее словам, мама мальчика, 33-летняя Вера Овчинникова — бухгалтер. В семье это второй ребенок. Ее старшей дочери 14 лет, но ее вес при рождении не превышал нормы и составлял 3,9 килограмма.

Ранее сообщалось, что в 2009 году младенец весом в 6,75 килограмма появился на свет в больнице имени Семашко в Самаре. Как сообщала пресс-служба администрации Самары, акушеры больницы называли тогда этот случай уникальным, передает агентство «Интерфакс».

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