Ученые оправдывают полигамию

Австралийские ученые оправдали полигамию. По их утверждениям, чем больше у представителя сильного пола поклонниц, тем интереснее он становится как оплодотворитель. По крайней мере проводя опыты на мышах, ученые выяснили, что сперма полигамных самцов обычно выигрывает в гонке на оплодотворение.

Авторский коллектив из Центра эволюционной биологии Университета Западной Австралии показал, что на дистанции в несколько поколений оплодотворение полигамными самцами дает более эффективных в размножении особей, которые производят больше спермы с более высокой подвижностью (то есть способностью к оплодотворению) сперматозоидов, чем потомство моногамных самцов.

Для выяснения вопроса о мужской фертильности ученые Ли Симмонс и Рене Фёрман свели 16 самок сначала с моногамными самцами, а затем с полигамными. В контрольной группе последовательность спаривания была обратной.

Генетический анализ эмбрионов показал, что полигамные мыши победили в обоих состязаниях: в первом случае на их долю пришлось 76 % зародышей, во втором — 58 %. Тем самым получено солидное доказательство эволюционной гипотезы, гласящей, что борьба за полового партнера улучшает качество спермы.

Специалисты полагают, что причина такого эффекта им известна: в предыдущем эксперименте они анализировали сперму мышей, родившихся после восьми поколений. Оказалось, что самцы с полигамными предками вырабатывают больше сперматозоидов, которые к тому же и двигаются быстрее, чем у моногамных отпрысков.

В конце прошлого года профессор Лондонской школы экономики Сатоши Каназава выпустил книгу, в которой сделал 10 неполиткорректных выводов о человеческой природе. В ней, в частности, сообщается, что умные мужчины не изменяют своим женам: полигамия как обусловленное природой свойство мужчины ушла в прошлое.