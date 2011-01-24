8 причин, чтобы съесть банан

Стресс, упадок сил или плохое настроение? Здоровье и красоту спасут бананы - фрукты, которые славятся не только своим сладким вкусом и приятным ароматом, но и целебными свойствами.

1. Защищают от стресса и укрепляет сердце

Бананы содержат комплекс витаминов и полезных элементов, которые укрепляют иммунитет, улучшают деятельность нервной системы, повышают работоспособность, защищают от стресса и благоприятно влияют на работу сердца. Полезности в банане: A, B1, B2, B3, B6, B9, E, PP, железо, калий, натрий, магний, фосфор и кальций.

2. Повышают потенцию

Бананы даю мужчинам «силу», а также улучшают качество спермы, делая ее более подвижной. Хочешь, чтобы секс всегда был ярким? Или мечтаешь, чтобы в твоей семье скорее, появился ребенок? Пусть 2-3 свежие бананы будут в рационе будущего папы каждый день.

3. Защищают от депрессии

Бананы содержат «гормоны радости» - эндорфины. Попадая в организм человека, они мгновенно улучшают настроение, выметают мрачные мысли и скуку. Неприятности на работе или ссора с любимым человеком? Съешь банан - и поймешь, что мир все-таки лучше, чем кажется.

4. Лишают кашля

Бананы помогают избавиться от кашля и простуды. Рецепт: 2 спелых банана протри через сито, положи в кастрюлю, залей 250 мл горячей воды, добавь 2 ст. ложки сахара. Смесь хорошо перемешай, подогрей и пей.

5. Лечат язву

Бананы помогают при гастрите и язвенной болезни на начальной стадии. Рецепт: перед каждым приемом пищи съедайте по 1 банану. Бананы содержат вещества, создающие пленку для защиты стенок желудка от воздействия желудочного сока.

6. Решают проблемы с кишечником

Бананы, благодаря своей волокнистой структуре, помогают при проблемах с желудочно-кишечным трактом, в частности при запорах. Рецепт: ешь 3-5 спелых бананов в день, запивая теплым зеленым или травяным чаем без сахара. Обрати внимание: в банановый день другую пищу есть запрещено.

7. Снимают отеки

Бананы помогают избавиться от отеков, вызванных сердечными заболеваниями. Бананы нормализуют водный обмен в организме. Рецепт: 1-2 банана в день.

8. Заряжают энергией

Бананы - самые лучшие и самые вкусные лекарства при анемии и упадке сил. Рецепт: ешьте 2-4 свежих банана в день. Кусочки бананов можно добавлять в витаминный коктейль, йогурт или делать банановое пюре.

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