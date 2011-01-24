К ожирению приводит не пиво, а закуска

Испанские ученые в результате проведенного исследования выявили, что к ожирению приводит не пиво, а жирная закуска.

В совместном исследовании ученых и врачей-диетологов университета Барселоны, барселонской клиники и медицинского института им. Карлоса III в Мадриде приняли участие 1 249 мужчин и женщин в возрасте от 57 лет.

Испанские исследователи получили результат: те, кто соблюдал средиземноморскую диету и при этом пил пиво в умеренных количествах, не поправились. Несколько участников исследования даже похудели, пишет Аргументы.ру. Известно, что в 0,5 литра светлого пива содержится около 200 ккал, примерно как в чашке кофе со сливками и сахаром.

Ученые считают, что испанские любители пива коренным образом отличаются от британских, которые употребляют пенный напиток в значительно больших количествах, ведут малоподвижный образ жизни и едят жирную пищу. Испанские исследователи доказали, что именно пиво с высококалорийной закуской приводит к ожирению.

focus.ua