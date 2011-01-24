Самый полезный фрукт на земле

Гранат - один из самых полезных фруктов на земле. Он содержит витамины группы В, РР, С, провитамин А (каротин), содержащиеся в плодах, участвуют в процессах обмена и синтеза белков, нормализуют обмен жиров и углеводов. Фолацин (аналог фолиевой кислоты) способствует кроветворению, пектиновые вещества - танины -полезны при различных воспалительных заболеваниях органов пищеварения. Употребление граната снимает жар, нормализует артериальное давление, уменьшает кашель. Известен гранат и своим обезболивающим действием. Главное полезное свойство граната - его способность повышать гемоглобин в крови, иммунитет к различным болезням и аппетит. Гранатовый сок является сильнейшим антиоксидантом. Он оказывает мочегонное, желчегонное, противовоспалительное, антисептическое и обезболивающее действие, улучшает пищеварение и оказывает закрепляющее действие при расстройствах кишечника.

Недостатки

* Сок граната противопоказан при гастрите и язвенной болезни желудка.

* Вызывает запоры, поэтому его лучше разбавлять морковным, свекольным соком или кипяченой водой в соотношении 1:3.

* С осторожностью следует употреблять гранат и людям с чувствительными зубами - сок граната разъедает истонченную эмаль.

* Употребление большого количества отваров и настоев из плодов и коры граната может привести к головокружению, общей слабости, тошноте и рвоте, судорогам и нарушению зрения.

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