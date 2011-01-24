Как лечиться кашами

Американские медики советуют чаще готовить еду из цельнозерновых продуктов. Овсяные и рисовые каши, а также хлеб из цельного зерна, как показало исследование специалистов из Абердинского университета, так же хорошо снижают риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе инсульта, как и традиционные препараты.

Исследователи наблюдали за состоянием здоровья 200 добровольцев, части которых предлагали регулярно употреблять цельнозерновые продукты (3 раза в день). Остальные ели их намного реже, либо не ели совсем. Как выяснилось, у тех испытуемых, которые регулярно употребляли в пищу злаковые, систолическое артериальное давление снизилось.

В результате этого было зафиксировано снижение риска инсульта на 25%, а инфаркта — примерно на 15%. Для такого эффекта достаточно было съедать по 13–16 г продукта (это примерно половина чашки овса или риса, либо кусок цельнозернового хлеба).

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