Порнография калечит сознание

Сексопатолог Ян Кернер заявляет: порнография негативным образом влияет на жизнь людей. По его словам, в современном обществе все больше мужчин предпочитают порнографию настоящей женщине.

Согласно статистике, теперь благодаря Интернет-порнографии мужчины мастурбируют от 50 до 500% чаще, чем раньше, когда обычно мастурбация происходила один раз в день. Порнография же приводит к тому, что это может происходить до трех раз за день. Если мужчина состоит в серьезных отношениях, подобное поведение будет серьезной проблемой.

Как отмечает Кернер, некоторые мужчины находятся на уровне развития 17-летнего подростка в психологическом плане. Однако их тело не соответствует данному возрастному показателю. Так, интервалы между эрекцией увеличиваются. Если за день мужчина несколько раз мастурбировал, то женщина, скорее всего, столкнется с трудностями интимного плана.

Также эксперт ввел особое понятие "Синдром дефицита сексуального внимания" (СДСВ). Как люди с синдромом дефицита внимания (СДВ), мужчины, страдающие от СДСВ, легко отвлекаются в виду того, что порнография представляет собой концентрацию всего нового и возбуждающего. А секс с женщиной, получается, недостаточен для возбуждения.

Мужчины часто признаются: во время секса им скучно, они хотят, чтобы это быстрее закончилось. При этом в физиологическом плане они могут быть возбуждены, чего не скажешь о психологическом аспекте. В связи с этим Ян Кернер призывает отказаться хотя бы на время от порнографии.

newsland.ru