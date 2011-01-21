Ромашковый чай снижает сахар у диабетиков
14:47, 21 января 2011Зарубежные новости
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Подавляет рост раковых клеток
Японские ученые провели эксперимент на крысах. Они добавили экстракт ромашки в пищу грызунов больных сахарным диабетом. Обнаружилось, что ромашка снижает уровень сахара в крови и подавляет ферменты, которые способствуют развитию осложнений сахарного диабета. Таким образом, ромашка защищает от диабетической нейропатии, катаракты, ретинопатии и нефропатии.
Авторы исследования считают, что ежедневное употребление чая из ромашки вместе с едой поможет избежать осложнений диабета.
Также недавно было доказано, что ромашка подавляет рост раковых клеток.
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