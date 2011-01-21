Хотите родить мальчика - ешьте бананы

Британские ученые изучили рацион 740 женщин в ходе их первой беременности и подтвердили, что употребление бананов способствует рождению мальчиков.

Специалисты также нашли еще один простой способ увеличить шансы на рождение сына - необходимо съедать тарелку злаковых на завтрак. 59% женщин, которые ели злаки ежедневно, родили мальчиков, по сравнению с 43% женщин, которые ели злаковые менее раза в неделю, сообщает Vrach.TV.

По словам исследователей, более высокое потребление калорий до зачатия также может увеличить шансы на рождения мальчика.

focus.ua