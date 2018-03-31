Бразильская диета: минус 5 кг

Если Вы решили похудеть, но никак не можете прожить без мяса, яиц и всяких-всяких вкусностей – бразильская диета для Вас!

Бразильские медики разработали диету, которая включает в себя дробное питание. В ходе диеты Вы должны питаться 5-6 раз в день. Диета исключает продукты, которые возбуждают аппетит: острые блюда, копчености, сладкое, пряности.

Необходимым условием соблюдения бразильской диеты есть употребление блюд и гарниров из овощей и зелени. Бобовые блюда рекомендуются в ограниченном количестве. Если в дневном рационе есть бобовые, то хлеб в этот период исключается.

Понедельник

Завтрак: 1 банан, 1 апельсин, 1 стакан апельсинового сока.

Второй завтрак: 1 стакан апельсинового сока, 1 тост.

Обед: 100 г отварной рыбы, 100 г салата из сырых овощей.

Ужин: 100 г отварной рыбы, 100 г салата из сырых овощей.

Перед сном: 1 стакан апельсинового сока, 1 маленький тост.

Вторник

Завтрак: одно яйцо всмятку, 1 стакан яблочного сока.

Второй завтрак: 1 небольшой тост, 1 стакан яблочного сока.

Обед: 100 г вареного мяса, 2 отварные картофелины, 4 листика салата.

Ужин: 200 г салата из отварного мяса рыбы, 1 яйца, сваренного вкрутую, листьев салата, консервированного зеленого горошка.

Перед сном: 1 стакан яблочного сока, 1 тост.

Среда

Завтрак: 1 стакан нежирного молока, 1 тост.

Второй завтрак: 100 г нежирного творога.

Обед: 100 г риса, 150 г салата из свежей капусты, зелени, мякоти 1 лимона.

Ужин: 100 г отварного мяса, 1 яблоко, 4 листика салата.

Перед сном: 1 стакан яблочного сока, 2 шт пресного печенья или 1 небольшой тост.

Четверг

Завтрак: чашка ананасового сока, 60 г ананаса.

Второй завтрак: чашка ананасового сока, 1 небольшой тост.

Обед: 100 г отварного мяса, небольшой кусочек сыра, 1 апельсин.

Ужин: 2 отварные картофелины, 150 г салата из тертой свежей моркови с небольшим количеством растительного масла.

Перед сном: 1 стакан ананасового сока, 1 тост.

Пятница

Завтрак: 1 чашка сока манго, 1 небольшой тост.

Второй завтрак: 1 яблоко, 1 апельсин.

Обед: 150 г отварной рыбы, 2 небольшие вареные морковки.

Ужин: тарелка супа из овощей на постном мясном, грибном или рыбном бульоне, небольшой кусочек хлеба.

Перед сном: 1 стакан сока манго, 1 небольшой тост.

Суббота

Завтрак: 1 стакан яблочного сока, 1 тост.

Второй завтрак: 150 г салата из вареной тертой свеклы с небольшим количеством майонеза или растительного масла.

Обед: тарелка овощного супа на постном, мясном, грибном или рыбном бульоне, 1 небольшой кусочек хлеба.

Ужин: 100 г жаренных на растительном масле или вареных грибов, 100 г салата из любых сырых овощей.

Перед сном: 1 стакан яблочного сока, 2 пресных печенья.

Воскресенье

Завтрак: 1 банан, 1 гроздь винограда.

Второй завтрак: 1 стакан виноградного сока, 1 небольшой тост.

Обед: 100 г отварного мяса, 100 г салата из свежей капусты, зелени, репчатого лука и сока 1 лимона.

Ужин: тарелка постного грибного или рыбного супа, 100 г салата из фруктов.

Перед сном: стакан виноградного сока, 1 небольшая гроздь винограда.

Нужно помнить, что необходимым условием для успешного прохождения диеты, является строгое соблюдение количества продуктов указанных в диете. Допускается, и даже пойдет Вам на пользу стакан сока, выпитый между приемами пищи.

Результатом бразильской диеты станут 4-5 сброшенных килограмм. Так что – вперед!

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