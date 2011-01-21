Цвет здорового загара подарит соответствующее питание

Новое исследование выявило, что регулярное употребление овощей придаст вашей коже цвет здорового загара. Результаты анализа, проведенного Д-р Яном Стивеном (Ian Stephen) в Университете Ноттингема, показали, что соблюдение здорового рациона питания, богатого фруктами и овощами дает более здоровый золотистый сверкающий загар коже, чем солнце.

Исследование, доказавшее, что лучшим способом для приобретения привлекательного цвета кожи являются не солнечные ванны, а регулярное употребление моркови и томатов, было опубликовано в журнале Journal Evolution and Human Behaviour.

Д-р Ян Стивен из Школы Психологии, Университета Ноттингема в Университетском городке Малайзии, провел исследование как часть своей докторской работы. Он сказал следующее: "Большинство людей считают, что самый подходящий способ улучшить цвет кожи – это покрыть ее загаром, но наше исследование показывает, что употребление большого количества фруктов и овощей действительно более эффективно".

Д-р Стивен и его научно-исследовательская группа в Лаборатории Восприятия обнаружили, что люди, которые едят больше фруктов и овощей, обладают более золотистым цветом кожи, благодаря субстанциям названным каратеноиды (carotenoids). Каратеноиды – противоокислители, которые помогают впитывать вредные вещества, возникающие в результате стрессов и другими негативными факторами повседневной жизни, особенно когда тело борется с болезнью. Ответственные за красный цвет фруктов и таких овощей как, например, морковь и томаты, каратеноиды важны для нашей иммунной системы и воспроизводительных функций.

Д-р Стивен сообщил следующее: "Мы обнаружили, что выбирая между цветом кожи, вызванным загаром и цветом кожи, вызванным действием каротеноидов, люди предпочитали цвет кожи, созданный каротеноидами. Так что, если вы хотите приобрести здоровый и более привлекательный цвет кожи, то лучше соблюдать здоровый рацион питания, обогащенный фруктами и овощами, чем пребывать долгое время на солнце." Д-р Стивен добавил, что анализ несет в себе огромное значение, поскольку эволюция должна повлиять на выбор индивидуумов, когда они собираются формировать союзы или заводить отношения, предпочитая здоровых индивидуумов нездоровым.

Профессор Дэвид Перрет (David Perrett), возглавляющий Лабораторию Восприятия отметил: "Этот выбор делает нас похожими со многими другими видами живых существ. Например, яркие желтые клювы и перья многих птиц могут быть признаком здоровья самца. Поэтому самки этого вида предпочитают спариваться с самцами с более яркими, более цветными внешними признаками. Но это первый анализ, в котором этот факт был продемонстрирован на людях".

Тогда как анализ описывает исследования на лицах Европеоидной расы, в документе также описывается анализ, который предполагает эффект культурного пересечения, поскольку аналогичные предпочтения для желтизны кожи были обнаружены среди населения Африки.

newsland.ru