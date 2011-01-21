В США с февраля упразднят слово "мама"

C февраля в документации Госдепартамента США выводят из официального оборота слова "мама" и "папа". При подаче заявлений на оформление официальных документов, в анкетах отныне будет значиться "родитель номер 1" и "родитель номер 2".

Госдеп разъяснил, что прежняя гендерная идентификация "отец" и "мать" противоречит современным реалиям - в США однополая семья прочно застолбила свои права, и целое поколение юных американцев не должно чувствовать себя ущербными только потому, что у них "два папы". Как у суррогатного ребенка британца Элтона Джона и его партнера, которого пара продемонстрировала миру на днях.

По оценкам на 2005-й год, в нетрадиционных американских семьях подрастает почти 300 тысяч детей. Можно предположить, что за последующие пять лет их число только увеличилось.

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