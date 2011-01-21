Соевые продукты вызывают бесплодие

Употребление соевых продуктов может привести к бесплодию из-за гормона, который является основным компонентом сои. По наблюдениям ученых, этот гормон нарушает созревание яйцеклеток у новорожденных мышей.

Последнее время очень много говорится о сое. Многие уверены, что данный продукт очень полезен для здоровья. Предприниматели довольно агрессивно стараются внедрять соевые продукты на наш рынок. И действительно, соя обладает целым рядом замечательных свойств. Однако не всем известно, что соя может быть опасна для здоровья. Генистеин, являющийся основным компонентом сои, нарушает созревание яйцеклеток у новорожденных мышей, сообщает vrach.tv со ссылкой на журнал Biology of Reproduction.

Ученые из Национального института изучения санитарного состояния окружающей среды совместно с учеными из Сиракузского университета изучили влияние соевых продуктов на репродуктивное здоровье новорожденных самок мышей. В процессе эксперимента новорожденным самкам мышей трижды в течение первых пяти дней жизни вводили различные дозы генистеина. Генистеин, содержащийся в сое, является натуральным эстрогеном растений (фитоэстрогеном) и может вмешиваться в сферу действия собственных эстрогенов (женских половых гормонов) организма. Генистеин содержится во всех продуктах, содержащих сою, в том числе в детских соевых смесях и пищевых добавках. Доза генистеина, вводимая части мышей, была сопоставима с той, которую получают человеческие младенцы при употребление смесей на основе сои и составляла приблизительно 6-9 миллиграмов на килограмм в день.

Анализ результатов действия генистеина на 2-6 день жизни показал, что у мышей, получавших высокие дозы этого вещества, возникло бесплодие. Большинство яйцеклеток, содержащиеся в пузырьках - фолликулах этих мышей, развивались неправильно и были неспособны отделяться от других яйцеклеток. Исследователи объяснили, что яйцеклетки, остающиеся сгруппированными с другими яйцеклетками, практически не способны быть оплодотворенными. Мыши, которым вводились более низкие дозы генистеина, становились субфертильными, то есть их способность к зачатию была значительно ниже нормы, последующие беременности наступали реже и приплод был меньше. Наибольшие различия между нормальными мышами и мышами, получавшими генистеин, выявились на шестой день наблюдения. К этому времени нелеченные мыши имели 57% одиночных несгруппированных яичников, тогда как у мышей, которым вводился генистеин, число нормальных одиночных яичников составило лишь 36%.

«Мы считаем, что генистеин препятствует отделению яйцеклеток», - сообщила руководитель исследования Венди Джефферсон. - «Поскольку фолликул содержит не одну, а много яйцеклеток, то они не способны созревать надлежащим образом». «Для нормальной овуляции необходима хотя бы одна здоровая яйцеклетка, которая может быть оплодотворена сперматозоидами для рожения здорового ребенка. Генистеин значительно усложняет эту задачу», - добавила Джефферсон.

Настоящее исследование пополнило информацию о вреде генистеина, полученную в более ранних экспериментах. Ранее ученые показали, что генистеин, вводимый мышам сразу после рождения, приводит к нарушениям менструального цикла и проблемам с зачатием. Изменения, наблюдаемые у мышей нельзя равнозначно переносить на людей, напоминают ученые. Окончательно установить влияние продуктов, содержащих сою, на репродуктивное здоровье женщин помогут предстоящие клинические исследования.

focus.ua