Как газированные напитки ускоряют процесс старения организма
10:58, 21 января 2011Зарубежные новости
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Фосфаты негативно влияют на организм
Американские эксперты утверждают, что газированные напитки ускоряют процесс старения организма .
Специалисты выяснили, что старение приближают фосфаты, которых в газированной воде очень много. Именно они провоцируют сердечно-сосудистые заболевания, а также болезни почек, сообщает medicinform.net.
Фосфаты негативно влияют на организм, так как они являются токсическими веществами.
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