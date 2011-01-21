Как газированные напитки ускоряют процесс старения организма

Американские эксперты утверждают, что газированные напитки ускоряют процесс старения организма .

Специалисты выяснили, что старение приближают фосфаты, которых в газированной воде очень много. Именно они провоцируют сердечно-сосудистые заболевания, а также болезни почек, сообщает medicinform.net.

Фосфаты негативно влияют на организм, так как они являются токсическими веществами.

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