В пятницу вечером пить алкоголь опасно

Нередко можно заметить как работающие люди с нетерпением ждут пятничного вечера и выходных. Многие люди стараются не употреблять алкоголь и вести здоровый образ жизни пять дней в неделю, а на выходные дают себе послабление, полагая, что это наиболее оптимальный график. Однако эксперты из Университета Тулузы предупреждают: на самом деле любители выпивать в выходные в опасности.

Ученые специально сравнили режим употребления алкоголя у мужчин средних лет, живущих в трех городах Франции и Северной Ирландии. Так, французы выпивали около 30 единиц алкоголя в неделю. А вот ирландцы — около 22. Однако именно ирландцы имели больше шансов сердечного приступа.

Эксперты связывают полученные данные с привычкой французов пить меньше, но чаще на неделе. Это помогало защитить сердце. Ирландцы налегали на алкоголь лишь два дня в неделю, но такой нагрузки организм не мог выдержать.

В любом случае специалисты советуют женщинам выпивать максимум полтора бокала вина в неделю, что ровняется трем единицам. А вот три или четыре бокала за ночь уже можно приравнять к неумеренному употреблению алкоголя. У мужчин данная граница начинается после пятого бокала.

Неумеренное употребление алкоголя грозит блокадой артерий, а ацетальдегид, образующийся при расщеплении алкоголя в теле, увеличивает шансы того, что иммунные клетки, содержащиеся в крови, будут налипать на стенки сосудов, сужая их. Также вероятно отложение висцерального жира, опоясывающего органы. Жир связан с риском сердечного приступа и некоторыми формами рака.