Девять младенцев ослепли из-за халатности медиков

В УВД города Волгодонска Ростовской области поступило заявление от Рустама Мирзоева, отца одного из детей, пострадавших от действий медиков центральной районной больницы.

Как утверждает Рустам, врачи отделения патологии беременности волгодонской ЦРБ допустили преступную халатность, не оказав должного внимания здоровью новорожденного, так же как и другим детям, в результате чего они ослепли.

Ребёнок, родившийся раньше срока, некоторое время находился на искусственной вентиляции легких, что влечет риск развития ретинопатии - отслоения сетчатки глаза. Обследование у офтальмолога было назначено лишь в шестимесячном возрасте, что грубо нарушает положенные сроки осмотра недоношенных детей. В итоге, ребёнок потерял зрение уже в трёхмесячном возрасте, и это, как утверждает Мирзоев, не единичный случай на протяжении нескольких последних лет - от халатности медиков этой больницы подобным образом ослепли ещё восемь детей.

УВД Волгодонска отказало в возбуждении уголовного дела против медиков за отсутствием состава преступления, после чего Рустам направил заявление прокурору Ростовской области с просьбой возобновить проверку. Как сообщается, прокуратура отменила решение УВД о прекращении расследования и сейчас ведется дополнительная проверка. Дело находится на контроле прокуратуры Ростовской области.

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