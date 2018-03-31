Если у ребенка грипп...

Протекание гриппа может быть разнообразным. В некоторых случаях возникает лишь боль в горле и наблюдаются минимальные симптомы ухудшения общего состояния. Но клиника классического гриппа - это, как правило, тяжелое состояние. Заболевание начинается остро после инкубационного периода на протяжении 1-2 дней. Может быть названо даже время начала заболевания. Сначала симптомы ухудшения общего состояния (высокая температура, часто с ознобом, головная боль, боль в мышцах, недомогание, снижение аппетита) преобладают над местными признаками катара верхних дыхательных путей.

Обычно боль в мышцах (миалгия) или головная боль больше всего тревожат больного, а тяжесть заболевания зависит от интенсивности лихорадки. Миалгия может быть в конечностях или длинных мышцах спины. Часто беспокоит боль в суставах. У детей миалгия может быть особенно выраженной в мышцах голеней. Нередки жалобы и на боль в глазных мышцах, слезоточение и жжение в глазах. Общие симптомы длятся обычно на протяжении 3 дней. Респираторные симптомы, особенно сухой кашель и насморк, бывают в начале болезни, но они не так заметны, как общие проявления тяжелого состояния. Возможен и такой ход гриппа, когда симптомы ухудшения общего состояния вообще являются единственным проявлением заболевания, без характерных респираторных жалоб, которых может и не быть. Лихорадка является самым тяжелым объективным проявлением. Температура появляется быстро и в пределах 12 часов повышается до 39-40°С, а иногда до 41°С и выше. Лихорадка преимущественно постоянная, но может быть интермитируещей, особенно при использовании жаропонижающих средств. Типичная длительность лихорадки при гриппе 3 дня, но она может длиться и 4-8 дней.

В начале заболевания ребенок выглядит интоксицированным: лицо красное, кожа горячая и влажная, наблюдаются прозрачные выделения из носа, но без его "закладывания". Слизистые оболочки носа гиперемованые, но экссудата не бывает. Часто увеличиваются пришейные лимфоузлы. Могут быть транзиторные (переходные) сухие или локальные влажные хрипы (в 20% случаев).

Период выздоровления длится 1-2 недели и больше. Кашель, вялость и недомогание - самые частые симптомы этого периода. У детей до 5 лет грипп опасен сам по себе, но особенно своими осложнениями.

Лечение гриппа - не простая задача. На сегодня в мире есть лишь несколько препаратов, которые могут нейтрализовать в организме вирус гриппа. Самый "старый" из них - ремантадин, который у нас назначается лишь из семилетнего возраста. В США и России этот препарат применяют у детей с 1-го года. Но нужно отметить, что ремантадин действует только на вирус гриппа А и не влияет на вирусы В и С. С 1999 года в США взрослым начали назначать новые противогриппозные препараты: занамивир и озельтамивир, которые активны относительно гриппа А и В.

Озельтамивир разрешено применять и детям. В Украине зарегистрирован препарат озельтамивира - тамифлю, который, правда, предназначается для лечения гриппа у детей возрастом выше 12 лет. Детям раннего возраста в странах СНГ традиционно назначают внутримышечный противогриппозный иммуноглобулин, но он не всегда эффективен. Интерферон для парентерального введения в основном не назначается - в связи с косвенным действием этих препаратов, в частности, практически в 100% случаев возникает гриппоподобный синдром. Интраназальное введение препаратов интерферона для лечения гриппа малоэффективно. Таким образом, следует признать, что этиотропная терапия гриппа разработана еще недостаточно. Большое значение в лечении гриппа имеет контроль лихорадки, которая может привести к отеку мозга. Поэтому не следует допускать повышения температуры тела выше 38°С. Детям, которые плохо переносят температуру, имеют судорожную готовность, следует снижать температуру даже тогда, когда она меньше 38°С. Среди жаропонижающих средств для детей рекомендованы препараты парацетамола или ибупрофена или нимесулида. Детям до 12 лет запрещается назначать как жаропонижающее средство ацетилсалициловую кислоту (аспирин), которая на фоне гриппа способствует возникновению синдрома Рея (энцефалопатия с жировой дегенерацией печени), что во многих случаях ведет к летальному последствию. Учитывая, что на фоне высокой температуры может возникать обезвоживание, важным в лечении ребенка является достаточное питье - назначается 100-150 мл жидкости на кг массы тела ребенка в сутки. Это могут быть витаминизированные напитки, чай с калиной, малиной, щелочная минеральная вода. Кроме того, применяются симптоматические средства - от насморка, кашля, против судорог и других патологических симптомов.

Известно, что в случаях, когда лечение малоэффективно, особенное значение приобретает профилактика. Это касается и гриппа. На сегодня разработана специфическая профилактика гриппа путем прививки. Хотя эффективность иммунопрофилактики не стопроцентная, но в большинстве случаев она защищает от тяжелого течения гриппа. Недостатком вакцин против гриппа является потребность ежегодной прививки в связи с частым изменением штаммов вирусов, которые влекут заболевание. Иммунопрофилактика гриппа, прежде всего, показана категориям населения.

Альтернативным методом специфической профилактики может быть химиопрофилактика ремантадином, но, как уже упоминалось, его применять можно лишь детям старше 7 лет. Смазка слизистых оболочек носа оксолиновой мазью может также в известной мере уменьшить проникновение вирусов в клетки.

К неспецифической профилактике принадлежат все мероприятия, которые улучшают здоровье - витаминизация еды, обогащение ее фитонцидами, закалка, борьба с гиподинамией.

Следует отметить, что заболеваемости детей гриппом и другими ОРЗ способствует пассивное курение - следует обратить на это особенное внимание родителям. Важным также есть проветривание помещений. Доказано уже не раз и эффективность «разъединения» детей (закрытие школ) на период порогового всплеска заболеваемости гриппом и ОРЗ среди населения.

Выполнение всего комплекса профилактических мероприятий дает возможность защитить ребенка от гриппа или, по крайней мере, предотвратить тяжелые осложнения.

Иван Кононенко,

врач-педиатр.