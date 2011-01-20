Что полезнее: масло или маргарин?

Масло и маргарин одинаково калорийны! Сливочное масло представляет собой насыщенные животные жиры. Они повышают уровень холестерина в крови, а это может способствовать развитию атеросклероза и привести к инфаркту миокарда. В маргарине больше растительных и меньше насыщенных жиров, но – обратная сторона медали – он содержит трансжиры. Что же это такое? Это результат обработки жиров методом гидрогенизации, при этом жидкие растительные жиры превращаются в твердые. Это улучшает вкус и структуру некоторых готовых мучных продуктов (печенья, крекера и пирожков), увеличивает срок их хранения. Однако трансжиры повышают уровень «вредного» холестерина в крови.

Итак, маргарин и спред (мягкое масло) содержат трансжиры, а сливочное масло – это в чистом виде насыщенные жиры. Что же выбрать? Лучше всего – нерафинированное растительное масло!

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