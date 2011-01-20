Почему возвращается лишний вес

Секрет возвращение веса после окончания диеты разгадали ученые из больницы Университета Сантьяго в Чили. Они выяснили, что люди с высоким уровнем гормона лептина и низким – гормона грелина — чаще других набирают сброшенные килограммы обратно.

Врачам часто приходится сталкиваться с пациентами, которые после завершения курса похудения снова набирают сброшенный вес или даже обзаводятся к нему дополнительными килограммами. Это называют «эффектом йо-йо» — по названию игрушки в виде мячика на резинке, который отскакивает и возвращается обратно.

Ученые под руководством Анны Белен Крузейро проверили уровень гормонов у 104 добровольцев с лишним весом, которые два месяца сидели на низкокалорийной диете.

Выяснилось, что у тех, кто после окончания курса набрал больше 10 процентов сброшенного веса, наблюдаетсяся повышенный уровень гормона лептина и пониженный – грелина.

Грелин — гормон, синтезирующийся клетками слизистой оболочки желудка. Перед приемом пищи его уровень увеличивается, после приема — уменьшается. Лептин — дополняющий грелин гормон. Его еще называют гормоном насыщения. Лептин блокирует синтез нейропептида Y, вызывающего чувство голода.

По мнению ученых, именно эти гормоны заставляют людей переедать и снова полнеть после диеты. Поэтому желающим сбросить действительно большое количество лишних килограммов раз и навсегда исследователи рекомендуют комплексный подход и визит к эндокринологу.

newsland.ru