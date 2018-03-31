Внедрение новаторских медицинских проектов: российский опыт для Украины

О необходимости скорейшей реформы здравоохранения сегодня говорят все – и пациенты, и врачи, и руководство страны. В Украине полноценная реформа системы здравоохранения планируется, как заявила первый заместитель главы Администрации президента Украины Ирина Акимова, с 2013 года. А до этого времени уже с 2011 года в регионах начнутся эксперименты в пилотных проектах. Для этого к концу января в парламент поступят для обсуждения и будущего принятия два законопроекта, в одном из которых пойдет речь об изменении системы здравоохранения, а другом - о проведении эксперимента.

Проблем у украинской медицины действительно хватает, и улучшить качество медицины в короткие сроки вряд ли удастся. Но использовать с умом хотя бы то, что есть, вполне возможно. Так же, впрочем, как и обмениваться удачным опытом, который доказывает, что реформа медицины - не пустые слова, а конкретные результаты и дела.

Чтобы убедиться в этом, далеко ехать не придется. В соседней России одним из таких примеров стал новаторский проект в системе здравоохранения – так называемая информационно-аналитическая система «Диспетчерский центр». Сегодня ее активно используют в медучреждениях уже нескольких регионов России.

Этот сложный компьютеризированный механизм позволил соединить в единое целое все районные больницы области, сохранить информацию о пациенте в электронном виде, рассчитать схему и бюджет лечение пациента. За эти качества «Диспетчерский центр» даже получил диплом Минздрава России как лучшая медицинская информационная система страны

Новаторский проект стартовал сначала в Республике Татарстан – пилотном регионе по внедрению этой системы. Результат превзошел все ожидания. «Диспетчерский центр» высоко оценили пациенты, избавленные от необходимости лишних поездок в больницы и ожидания в очередях. А для врачей система стала повседневным инструментом работы - благодаря функциям мониторинга и получения оперативной отчетности.

Систему разработали в международном холдинге ATRIA Group, который возглавляет доктор экономических наук, автор книг по экономике здравоохранения Рустам Сунгатов. «Диспетчерский Центр» стал его главным научным детищем. По его словам, это не столько информационно-аналитический проект, сколько управленческий. Ведь его цель - заставить «бегать информацию, а не больного», контролировать работу всех звеньев цепочки оказания медицинской помощи, предоставлять реальную аналитическую информацию для принятия эффективных решений.

Благодаря такому подходу, по данным Минздрава Татарстана, в 2009 году количество тех, кто вовремя получил в регионе высокотехнологичную медпомощь, выросло в разы. В то время как бюджетные расходы на содержание пациентов в больницах - сократилось.

В рамках обмена опытом Татарстан посетили делегации из других российских регионов. А месяц назад, чтоб увидеть, как работает «Диспетчерский Центр, туда приезжали и врачи из Украины.

Сейчас «Диспетчерский центр» внедряется уже в Оренбургской и Астраханской областях России.

Комментарии:

Иван Миронюк, главный врач Закарпатского областного Центра профилактики и борьбы со СПИДом:

- Проблемы в нашем и российском здравоохранении во многом очень похожи. Уверен, что внедрение такого же проекта в Украине принесло бы только пользу. Я уже неоднократно слышал о работах этой компании в области информационных систем управления, а в ноябре этого года наша делегация посетила конференцию в Казани, на которой нам представилась возможность ознакомиться с проектом «Диспетчерский центр» более подробно. Могу сказать, что поездка была очень продуктивная. Мы увидели работу «Диспетчерского центра» на деле, услышали много позитивных отзывов о внедрении этой системы в других регионах.

Ростислав Туишев, советник министра здравоохранения Республики Татарстан:

- Благодаря проекту в республике создана многоэтапная система медицинского обеспечения, которая позволяет рационально распорядиться имеющимися ресурсами и обеспечить пациентов необходимыми видами лечения. Эффективность с одной стороны и усложнившиеся бизнес- процессы с другой стороны, диктуют необходимость включения в технологическую цепочку регулирующего инструмента, упрощающего взаимоотношения специалистов и пациентов. Но при оказании индустриальных объемов медицинской помощи, используя принцип «одно окно», основная часть заявок может и должна быть обработана без присутствия пациента. Исполнение регламентов строится на основе виртуальных

контактов специалистов и полученных стандартных форм на оказание ВМП. Основная задача системы - изменить неблагоприятные демографические тенденции, построить экономически эффективную модель и понятную для людей систему оказания медицинской помощи.

Рустам Сунгатов, Генеральный директор Atria Group, доктор экономических наук:

- Надо высвободить врача от непродуктивных занятий, а пациенту обеспечить исчерпывающую информацию для возможности сделать осознанный выбор... Начать с простейшего — разобраться, где что находится, как туда попасть, как получить нужную информацию. Давайте говорить об информационных стандартах!! О стандартах, которые не догма, не хомут, а платформа для совместного творчества и созидательной деятельности.

Сегодня наш инструмент — Централизация, она может быть во вред, а может позволить огромный рывок вперед, который был сделан промышленностью с введением индустриальных принципов — разделение операций, унификация, интеграция производств, технологическая дисциплина, единое обслуживание.

В нашем случае, объединяя учреждения в кластеры для совместного «производственного процесса» и совместного ресурсного обслуживания, создавая центральные хранилища данных о пациенте, создавая единое информационное пространство, сделав здравоохранение открытым людям, мы получим новое здравоохранение.

Роман Цимбалюк, собственный корреспондент УНИАН в России