Состав крабовых палочек - почти военная тайна

Результаты теста «крабовых палочек» показали: их состав идентифицировать невозможно! Самые доступные «морепродукты» – «крабовые палочки» – делают вовсе не из ценных крабов, а из более «дешевых» обитателей океанских глубин. Основой крабовых палочек является рыбный фарш – сурими. Для получения сурими используют филе «белой рыбы» семейства тресковых, обладающей нежирным и малокостистым мясом.

«Самая интересная, самая непредсказуемая и самая сложная часть исследования – это определение истинного состава продукта. Конечно, состав любого продукта питания обязательно должен присутствовать на этикетке, но всегда возникают сомнения в достоверности таких заявлений. Что касается «крабовых палочек», то идентифицировать полностью, из чего они сделаны, на сегодняшний день не представляется возможным», - признает Валентин Безрукий.

Вот что смогли сказать сотрудники лаборатории «Тесту»: «Основу палочек LAGUNA, «Бремор Премиум», а также охлажденных «Бремор» и VICI составляет структура из мышечных волокон. Это позволяет предполагать рыбное происхождение продукции. Основу остальных «крабовых палочек» составила сетчатая структура, происхождение которой лаборатории установить не удалось».

«Чтобы точнее определить состав крабовых палочек, необходимо по отдельности исследовать все составляющие, перечисленные на этикетке, в первую очередь сурими в чистом виде. Плюс еще желательно исследовать набор компонентов, которые не заявлены на этикетке, но могут быть использованы. Например, белковые изоляты и гидролизаты, которые получают из некондиционной мелкой рыбы. Только без помощи производителей это сделать невозможно, а они свои секреты раскрывать не хотят», - говорит Валентин Безрукий.

Такое изделие, как «крабовые палочки», выпускались еще в Советском Союзе. Общие тогда для всех производителей технические условия, датированные 1985 годом, нам удалось найти. С тех времен суть «крабовых палочек» практически не изменилась, как, впрочем, и не появился другой нормативный документ на этот продукт, например ГОСТ или ДСТУ.

Определение «крабовых палочек» тех времен следующее: это продукт, готовый к употреблению, имитирующий крабовое мясо, приготовленный из рыбного или креветочного фарша с добавлением вкусовых, ароматических веществ и пищевого красителя. Плюс к этому соль, крахмал, вода, полифосфат натрия, сахар, яйца, экстракт крабового мяса и усилитель вкуса глутамат натрия. Состав нынешних «крабовых палочек» отличается не сильно, свои коррективы внесли бум на пищевые добавки и все возрастающая популярность соевого белка.

karpat-info.at.ua