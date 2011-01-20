Конгресс США - против закона о реформе здравоохранения

Палата представителей конгресса США, как и ожидалось, проголосовала за отмену закона о реформе здравоохранения, принятия которого с большим трудом добился в прошлом году президент США Барак Обама. За отмену реформы - 245 конгрессменов, против - 189, передает корреспондент РИА Новости .

Стремление законодателей расправиться с этим законом, неразрывно связанным с именем Обамы, понятно: после ноябрьских выборов Палата представителей перешла под контроль республиканцев, и они не скрывают, что уже начали подготовку к президентским выборам 2012 года.

Правда, нынешнее голосование в Палате представителей носит символический характер, отмечает Радио Свобода, так как в Сенате большинство сохраняется за демократами, поддерживающими реформу.

Реформа здравоохранения, закон о которой Обама подписал в марте 2010 года, была его главным внутриполитическим проектом. Вопрос о реформе назрел давно - в США нет бесплатной медицины, и за услуги врача платят страховые компании, которые, в свою очередь, предлагают людям годовые медицинские страховки. Инициатива Обамы призвана снизить стоимость такой страховки и сделать медпомощь доступнее: более чем 30 миллионам американцев, пока не имеющих страховки, смогли бы ее получить.

Однако законопроект встретил жесткое противодействие страховых компаний, за счет прибыли которых снижалась бы стоимость страховки. А республиканцы отстаивают интересы крупного бизнеса.