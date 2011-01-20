Антидепрессанты вызывают агрессию

Противодепрессивные средства созданы для того, чтобы помогать людям, чувствовать себя счастливее и более непринужденно, но недавно проведенное исследование установило связь между некоторыми прописываемыми средствами от депрессии и повышенным риском возникновения агрессивного поведения, включая физическое нападение и убийство.

Декабрьское исследование 2010 года Института Использования Безопасных Медикаментов обнаружило 5 из 10 наиболее предписываемых антидепрессивных средств, которые несоразмерно связанны с появлением агрессивного поведения.

Связь антидепрессивных средств с агрессивным поведением чрезвычайно спорная; некоторые специалисты в области умственного здоровья доказывают, что такие выводы могут быть сделаны по определенным соображениям. Например, некоторые ученые боятся, что пациенты переживающие депрессию будут отговорены от поиска подходящей медицинской заботы тем, что Управление Продовольственных продуктов и Лекарств потребует, чтобы на этикетках всех противодепрессивных лекарств было предупреждение о возможном агрессивном поведении.

Другие утверждают, что показатель агрессивного поведения среди тех, кто принимает антидепрессанты, не должен становиться сюрпризом, поскольку те люди, возможно, уже имели отклонения в поведении, которые сделали их склонными к насилию. Фактически, их способность к насилию, возможно, и стала причиной их принятия противодепрессивных средств.

Но исследование Института Безопасного Использования Медикаментов, некоммерческой группы, находящейся в Пенсильвании, направлено против аргумента о существующих тенденциях. Действия насилия к другим – истинно серьезный и неблагоприятный эффект лекарства, который относится к сравнительно небольшой группе лекарств, включая 11 противодепрессивных средств.

Анализ был основан в анализе 484 неблагоприятных эффектов, о которых сообщалось Управлению Продовольственных продуктов и Лекарств с 2004 по 2009 год и которые относились к предписанным лекарствам.

"Переменные результаты среди препаратов для прекращения курения и стабилизации настроения вряд ли, вряд ли смогли бы вызвать подобные проблемы у пациентов" – было отмечено в анализе, опубликованном в журнале PloS One. Из 10 лекарств несоразмерно связанных с появлением агрессивного поведения по отношению к другим, пять являлись противодепрессивными средствами.

Препарат Прозак (fluoxetine), был наиболее связанным с возникновением агрессии, увеличивающей жестокое поведение в 10,9 раз. Паксил (paroxetine), Лювокс (fluvoxamine), Эффексор (venlafaxine) и Пристик (desvenlafaxine), были в 10,3; 8,4; 8,3 и 7,9 раз более вероятно, соответственно, чтобы быть связанными с появлением склонностей к насилию.

Точная причина этих поведенческих изменений и то, почему некоторые индивидуумы, принимающие противодепрессивные средства, становятся более агрессивными, остается неизвестной и требует дальнейших исследований.

Некоторые предшествующие исследования указывали на то, что определенные противодепрессивные средства также могут увеличить риск возникновения самоубийства, но эти результаты более трудны для изучения, поскольку показатель повышенных тенденций самоубийств изменяется в зависимости от возраста пациента.

newsland.ru